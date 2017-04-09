У Росії через зіткнення поїзда з електричкою травмовані 50 людей

У Москві близько 50 людей травмовані внаслідок зіткнення пізно ввечері 8 квітня пасажирського поїзда «Москва – Брест» із приміською електричкою.

Машиніст електрички застосував екстрене гальмування, пасажирський потяг, що рухався слідом, не встиг загальмувати і врізався в електричку. З рейок зійшли чотири вагони електрички і секція локомотива пасажирського поїзда.

За інформацією Російської залізниці, за медичною допомогою звернулися понад 50 людей, міністр з надзвичайних ситуацій Росії Володимир Пучков повідомив ТАСС, що з-поміж травмованих 12 осіб були госпіталізовані, шість з них у важкому стані. Мер Москви Сергій Собянін повідомив про 14 госпіталізованих. Серед поранених щонайменше чотири члени екіпажу поїздів.

В МЗС Білорусі повідомили про дев'ятьох своїх громадян, поранених унаслідок аварії. Загалом у вагонах пасажирського поїзда перебували 455 пасажирів.

Рятувальні роботи на залізниці тривали всю ніч.