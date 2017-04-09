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09 Квітень 2017, Київ 14:18
Мапа АТО

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 9 квітня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 9 квітня 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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