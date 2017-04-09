За добу на сході поранено четверо бійців ЗСУ – Мотузяник

За добу в зоні бойових дій поранено четверо військових Збройних сил України, загиблих немає, повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

На Донецькому напрямку найбільш напруженою була ситуація в Авдіївці, де обстріли з перервами тривали близько 5 з половиною годин, повідомляють у Міноборони. Ввечері бойовики випустили 12 мін по позиціях Збройних сил. Обстріли відбувалися також біля Кам’янки та шахта Бутівка. На Світлодарській дузі основні бойові дії велися у Троїцькому, де стався один мінометний обстріл. Також бойовики порушили режим тиші у Луганському. У Зайцеві застосовувалось лише легке озброєння, у Верхньоторецькому – міномети і бронетехніка. Біля Донецького аеропорту бойові дії ведися в Опитному та Пісках, де між 18 та 21 годиною відбувся потужний обстріл із застосуванням мінометів, бронетехніки, легкого озброєння, сепаратистами було випущено 18 мін. Як заявляють у штабі, це був найпотужніший та найтриваліший обстріл з боку підтримуваних Росією сил на всьому Донецькому напрямку.

На Маріупольському напрямку найбільша кількість обстрілів припала на Водяне і Широкине. На ділянці фронту Павлопіль – Широкине сепаратисти обстрілювали майже кожен опорний пункт українських військ, епізодично застосовували міномети та БМП, інформують у штабі. 10 обстрілів сталось поблизу Мар’їнки, зокрема, 2 мінометних. Під вогнем також були Новотроїцьке і Новогригорівка.

Найспокійнішим протягом доби був Луганський напрямок, лише ввечері бойовики двічі обстріляли Станично-Луганський та Попаснянський райони. Важке озброєння при цьому не застосовувалося, повідомляють у Міноборони.

Проросійське незаконне збройне угруповання «ДНР», у свою чергу, заявляє про 52 обстріли з боку ЗСУ за добу та одного пораненого бойовика зі свого боку. «ЛНР» заявляє про 2 випадки порушення режиму тиші з боку ЗСУ, луганські сепаратисти також повідомляють про поранення цивільного.

Учасники Тристоронньої контактної групи на засіданні у Мінську 29 березня домовилися про перемир’я на Донбасі з 1 квітня. Проте обстріли у низці місцевостей на лінії зіткнення на Донбасі продовжуються. І українські силовики, і бойовики заперечують свою вину. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у порушеннях і провокаціях.