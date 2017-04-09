У Білорусі відбувся мітинг проти «декрету про дармоїдів»

У білоруському Бобруйську 9 квітня відбувся дозволений владою мітинг, учасники якого вимагали скасування декрету «Про попередження соціального утриманства», а також звільнення затриманих під час попередньої акції активістів.

Люди зібралися о 12:00 на майданчику перед входом на стадіон фабрики «Слов'янка» у Бобруйську, вони принесли плакати з написами «Баста», «Народ вимагає поваги», «Щось не так», «Нам потрібно робота на батьківщині», «Бобри не раби», повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.

Учасники мітингу висловлювали обурення діями співробітників МВС, які затримували людей 26 березня в Бобруйську.

«Ми не віримо в доопрацювання і зміни цього декрету. Ми вимагаємо повного його скасування, – зазначила заявниця акції, профспілкова активістка Галина Смирнова. – 26 березня тільки в Бобруйську було затримано близько 40 осіб. Ми хочемо, щоб влада вибачилися перед ними».

Декрет Олександра Лукашенка «Про попередження соціального утриманства» у народі прозвали «декретом про дармоїдів». Проти нього підписали петицію 60 тисяч громадян. Білорусь – єдина у світі країна, де з безробітних беруть податок на тунеядство. Закон не поширюється на зареєстрованих осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють в Росії. Чиновники кажуть, що лише близько 10 відсотків з 430 тисяч білорусів до цього часу заплатили податок.