9 квітня у вірян східного обряду – Вербна неділя. Згідно з християнським вченням, цього дня Ісус Христос за кілька днів до своїх хресних страждань в’їхав на віслюку до Єрусалима. Люди, оспівуючи його, стелили на шляху пальмове віття.



В Україні символ свята – пальму – замінили на вербу. За тиждень до Пасхи в усіх церквах проходить урочистий обряд освячення гілок верби. Виходячи із церкви у Вербну неділю, існує традиція легко торкатися одне одного лозою, примовляючи: «Не я б’ю, верба б’є, через тиждень – Великдень».



Кияни та гості столиці зібрались біля Володимирського собору, аби освятити вербу та помолитися.



Напередодні ж в Києві на Софійській площі відбулося відкриття Всеукраїнського фестивалю писанок етнокультурного проекту Folk Ukraine. Загалом було презентовано 585 мега-писанок.



З 8 до 23 квітня в серці Києва працює великоднє містечко, яке простягнулося від Софійської площі до парку «Володимирська гірка».