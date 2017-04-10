Радіо Свобода Daily: потрійна перемога українських боксерів у США

Доброго ранку! Розпочнемо з важливих спортивних новин вихідних.

Тріумфальна ніч українського боксу

Одразу троє українських боксерів здобули перемогу на вечорі боксу в американському місті Оксон-Хілл неподалік Вашингтона.

Олександр Усик захистив титул чемпіона світу з боксу за версією WBO у першій важкій вазі в бою проти американця Майкла Хантера, здобувши перемогу у 12-раундовому поєдинку за очками. Для Усика ця перемога стала 12-ю на професійному рингу та другою в США.

Василь Ломаченко захистив свій титул чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі в бою проти американця Джейсона Соси, здобувши перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді.

А призер Олімпійських ігор з боксу, напівважковаговик Олександр Гвоздик здобув перемогу в бою за звання чемпіона Північної Америки за версією NABF у напівважкій вазі з кубинцем Юнієскі Гонсалесом, відправивши його в нокаут у третьому раунді.

У подарунок боксерам з даху посольства України у США зняли державний прапор.

Невизнана краса та небезпечна посівна

Чи є мінна карта в армії? І чим нашпиговані поля і городи у прифронтовій зоні? Останній штрих до безвізу. Чи зможуть перетнути західний кордон жителі окупованих територій? Звичайний конкурс краси або політичне дефіле? Як далеко зайшли довгоногі красуні на окупованій частині Донбасу, на яких діють угруповання «ДНР» і «ЛНР» за підтримки Кремля? Про все це дивіться у свіжому випуску програми «Донбасс.Реалії».

«Вибори» і «референдум» у Південній Осетії

На окупованій частині Грузії, в сепаратистському регіоні Південна Осетія пройшли організовані де-факто владою «президентські вибори» та референдум щодо перейменування із «республіки Південна Осетія» у «державу Аланія». Євросоюз і США заявили, що не визнаватимуть результатів.

А про осетинське майбутнє для окупованого Донбасу читайте у публікації політичного оглядача Віталія Портникова.

Напади на церкви в Єгипті

Із різницею в кілька годин – спочатку в Танті, а потім в Александрії – прогриміли вибухи у храмах Коптської православної церкви (офіційна назва християнської церкви у Єгипті – ред.). Щонайменше 40 людей загинули, десятки були поранені. Як передає Reuters із посилання на пов’язане з ісламістами агентство Amaq, відповідальність за напади взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Нові удари по Сирії?

Президент США Дональд Трамп тим часом повідомив американському Конгресу про обставини ракетного удару по Сирії й попередив про можливість нових атак «у міру потреби». Росія, Іран і сили Асада назвали дії США перетином «червоних ліній».

На завершення у нас для Вас є цікаві публікації про собак-поводирів «без документів», а також про те, як і що бачать ЗСУ «очима» безпілотника.

Крім цього пропонуємо подивитися, як у Києві пройшла Вербна неділя та фестиваль писанок.

Дбайте про чистоту душі, а не лише тіла!

Ваше Радіо Свобода Daily