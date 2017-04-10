Деолігархізацію в Україні вже згорнули? (Огляд преси)

За прагненням влади відібрати в олігархів частину належних їм активів простежуються політичні мотиви. І створювати прозорі та зрозумілі всім правила гри чиновники не поспішають, стверджує тижневик «Фокус». Видання пише, що вже в 2016-му деолігархізація практично згорнулася. Для Дмитра Фірташа так і не ввели плату за використання облгазами державних розподільних мереж. ДТЕК Ріната Ахметова отримав більш ніж привабливі тарифи на продаж електроенергії. У близьких до Віктора Януковича Миколи Злочевського, Едуарда Ставицького і Юрія Бойка так і не забрали отримані з порушенням правил ліцензії на видобуток газу і нафти. Про причини йдеться у статті «Велика гра».

Верховна Рада готується ухвалити новий Трудовий кодекс, який, за твердженням тижневика «Фокус», повинен змінити філософію трудових взаємин в країні. Однак тотальна проблема проекту – розмитість формулювань – здатна не тільки обмежити права працівників, а й розширити до максимуму повноваження роботодавців. Тижневик розповідає, чого варто боятися найманим працівникам і чому профспілки можуть списати в утиль.

Головна тема останнього числа тижневика «Новое время» присвячена антикорупційному прокурору Румунії Лаурі Кодруц Ковесі, яка, за твердженням журналістів, змінила цілу країну, відправивши на лаву підсудних тисячі високопосадовців. Більше про неї йдеться в статті «Неймовірна жінка».

Натомість в Україні, за твердженням тижневика «Новое время», система правосуддя далека від досконалості. Зокрема, як зазначає видання, новий Верховний суд ризикує стати притулком для корупціонерів, товстосумів та одіозних соратників минулої влади. Корупція, сумнівні рішення, кругова порука і нез'ясовно солідні статки – такий неповний перелік гріхів кандидатів до найвищого судового органу України. Докладніше видання розповідає в статті «Грішне місце».

«Сім справ Віктора Януковича» – у статті під таким заголовком «Український тиждень» зазначає, що історію з кримінальними провадженнями проти екс-президента Віктора Януковича простою назвати важко. За три роки він фігурував щонайменше в семи розслідуваннях. Служителі Феміди не раз наголошували на недосконалості нормативно-правових актів і заявляли: якщо навіть суди першої інстанції визнають Януковича винним, надалі їхні рішення можуть скасувати суди вищої інстанції або ж міжнародні, попереджає тижневик.

«Блок Петра Порошенка» намагається компенсувати рейтингові та іміджеві втрати за рахунок партійної чистки, переконує «Український тиждень». Видання пише, що БПП – типова модель, зліплена в стилі Порошенка. Номінальний голова партії Віталій Кличко зовсім на неї не впливає, стверджує видання. За інформацією тижневика, на заміну пророкують Володимира Гройсмана. Заголовок статті – «Терапія президентської партії».