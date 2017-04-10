«Сподіваємось на виправдання» – адвокат екс-директора української бібліотеки в Москві

У Москві наближається до завершення судовий процес у справі екс-директора Бібліотеки української літератури в Москві Наталі Шаріної. За словами адвокатів, до кінця весни можна очікувати судового вироку. Про перебіг процесу Радіо Свобода розповів адвокат Шаріної Іван Павлов.

Ані жоден з допитаних свідків, ані досліджені в суді докази не дали звинуваченню нічого для того, щоб обґрунтувати не тільки звинувачення, а просто хоча б якусь ступінь абсурдності зменшити

– Ми поступово виходимо на фінішну пряму. Звинувачення вже завершило представляти свої докази. Ані жоден з допитаних свідків, ані досліджені в суді докази не дали звинуваченню нічого для того, щоб обґрунтувати не тільки звинувачення, а просто хоча б якусь ступінь абсурдності зменшити. На минулому засіданні опитали свідків з числа співробітників бібліотеки, був допитаний фахівець, який з’явився на судове засідання. Він дав свідчення стосовно висновку експерта Тарасова, який знайшов низку «екстремістських фрагментів» в досліджених матеріалах, які були вилучені в ході обшуку в жовтні 2015 року в Бібліотеці української літератури. Фахівець, виступу якого ми очікували, «каменя на камені» не залишив від висновку експерта Тарасова.

– Це не перша справа, яку Ви ведете за статтею «екстремізм». Чим ця справа відрізняється від інших?

Кажуть, що вона поширювала видання, наповнені екстремістським контентом. Але не кажуть, яким чином вона це робила

– Вона відрізняється ступенем своєї неконкретності та незрозумілості. Адже з першого судового засідання Шаріна наголошує на тому, що їй незрозуміло, в чому її звинувачують. Кажуть, що вона поширювала видання, наповнені екстремістським контентом. Але не кажуть, яким чином вона це робила.

– За півтора року, що триває ця справа, суд ще не забув – у чому її суть і який «екстремізм» знайшли в українській бібліотеці?

На сьогоднішній день по цій статті не було виправдальних вироків, і ми розуміємо, з чим нам доведеться мати справу.

– Суд, принаймні, не афішує, до яких висновків дійшов або які знання для нього зараз є визначальними, що загалом – нормально. Ми розуміємо, виходячи з практики, що у звинувачення є велика фора, що на сьогоднішній день по цій статті не було виправдальних вироків, і ми розуміємо, з чим нам доведеться мати справу. Поки більшість наших клопотань відхиляють. Але ми сподіваємось, що здоровий глузд і чітке дотримання букви закону мають привести до того результату, на який ми розраховуємо. А ми розраховуємо на виправдання Наталі Шаріної.

Довідка

28 жовтня 2015 року в приміщенні Бібліотеки української літератури в Москві пройшли обшуки. Російські силовики вилучили українські видання, як заявили слідчі – «русофобського характеру». Наталю Шаріну звинуватили в екстремізмі та розтраті. З 30 жовтня 2015 року вона перебуває під домашнім арештом. Прокуратура кілька разів відмовлялася передавати її справу до суду і повертала назад – до Слідчого комітету Росії. Всього слідчі чотири рази висували звинувачення директору Бібліотеки української літератури. Наталя Шаріна залишатиметься під домашнім арештом до 28 квітня 2017 року. На початку березня стало відомо, що її звільнили з посади директора Бібліотеки української літератури в Москві.