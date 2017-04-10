Землею торгують давно, але не в інтересах українців – депутат

Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» планує винести на референдум питання продажу сільськогосподарських земель. Створити ринок землі від України вимагає Міжнародний валютний фонд, а дія мораторію завершиться 1 січня 2018 року. Есперти наголошують, що перетворення землі на товар дозволить залучати інвестиції і розвивати технології. Аграрії ж бояться: без аудиту, доступних кредитів і надійної правоохоронної системи країну охоплять «війни за землю».

Фермер із села Громи на Черкащині Андрій Дикун говорить: ринок землі потрібен, але відкривати його потрібно поступово. Аграрії бояться, що їхню землю просто відберуть.

«Ви можете в мене забрати рідних, і я вам це пробачу, але нікому не вибачу, якщо ви в мене заберете власність», – переказує Дикун розмови з колегами. За його словами, сьогодні межі багатьох земельних паїв розмиті. Якщо відкрити ринок землі без належного аудиту, гроші отримає той, хто встигне продати першим, вважає аграрій.

Без надійної правоохоронної системи країні загрожують «війни за землю», а кошти на придбання поки що є лише в одиниць, стверджує він.

Ми робимо опитування по селах – у людей зараз немає грошей. Якій фізичній особі зараз банк дасть кредит?

«Ми робимо опитування по селах – у людей зараз немає грошей. Якій фізичній особі зараз банк дасть кредит? Зате колишні судді, прокурори, менти мають чорний кеш», – каже Дикун.

Нещодавно прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що модель ринку земель повинна дозволяти купівлю і продаж лише між фізичними особами з українським громадянством.

Всеукраїнська аграрна рада, яку очолює Андрій Дикун, проводила опитування серед 136 агровиробників. Переважна більшість висловилася проти ринку землі, а значна частина – за ринок з обмеженнями.

Лідер Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко вважає, що продаж сільськогосподарських земель потрібно заборонити. Натомість, українські фермери мають самі виробляти і продавати агропродукцію – це не тільки збільшить ВВП, але й допоможе побороти проблему голоду у світі, заявила вона у п’ятницю.

Є сьогодні ті, хто хоче купити й перепродати українську землю втридорога

«Нам кажуть: продайте, тому що є інвестори, є українська мафія, яка хоче володіти цією землею, є сьогодні ті, хто хоче купити й перепродати українську землю втридорога,» – наголосила політик. За словами очільниці ВО «Батьківщина», держава повинна створити систему підтримки сільських господарств, запровадити єдиний податок на землю і забезпечити дешеві кредити.

У п’ятницю на прес-конференції Тимошенко оголосила про підготовку до всеукраїнського референдуму. Ініціативні групи по всій країні збиратимуть підписи – а їх, згідно із Конституцією, потрібно не менше трьох мільйонів у двох третинах областей і щонайменше, як по 100 тисяч у кожній. У «Батьківщині» наголошують: потрібно відстояти конституційне право українського народу на володіння землею (стаття 13).

Замість забороняти, створіть інфраструктуру – експерт

На Конституцію посилаються і прихильники продажу земель. Так, у Реанімаційному пакеті реформ наголошують: стаття 41 Конституції України встановлює, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.

Експерт економічної групи РПР Дмитро Яблоновський погоджується, що майбутній ринок землі матиме свої ризики. Однак, за його словами, замість забороняти, варто розвивати інфраструктуру, вдосконалювати законодавство і проводити інформаційні кампанії.

У розмові з Радіо Свобода Яблоновський підкреслив: через відсутність ринку ціна на українську землю занижена (за деякими підрахунками) у 10 разів, економіка недоотримує інвестиції, а агробізнес недорозвивається. Чим більше буде охочих придбати ділянки, тим ціннішим стане земельний ресурс, що спонукатиме аграріїв запроваджувати нові технології.

Експерт не вбачає загрози ані в продажу землі іноземцям, ані великим агрохолдингам. На його думку, перших стримає несприятливий інвестиційний клімат України, а другі розвиватимуть інфраструктуру – будуватимуть елеватори і дороги чи відновлюватимуть річковий транспорт.

До 1 січня 2018 року потрібно обговорити запобіжники, інфраструктуру й ухвалити закони. Будуть і погані, і добрі історії, але це стосується будь-якої реформи

«Щороку наступаємо на ці граблі. Політики кажуть: розробимо закони і скасуємо мораторій. Але нічого не змінюється, – стверджує експерт. – Мабуть, зараз потрібно вирішити, що до 1 січня 2018 року потрібно обговорити запобіжники, інфраструктуру й ухвалити закони. Будуть і погані, і добрі історії, але це стосується будь-якої реформи».

Над змінами до законодавства працює депутат від «Блоку Петра Порошенка» і член комітету Верховної Ради з питань аграрної політики Олексій Мушак. У грудні він зареєстрував у парламенті законопроект №5535, який передбачає поетапний запуск ринку землі.

У розвинених країнах земля, з одного боку, є товаром, а з іншого – активом, за рахунок якого фермер може розвиватися

«Землею вже торгують, але цей ринок деформований і не працює в інтересах громадян України, адже не забезпечує справедливої ціни, – сказав Мушак в інтерв’ю Радіо Свобода. – У світі є всього п’ять країн, де немає ринку землі: Венесуела, Північна Корея, Куба, Судан, Таджикистан. Натомість у розвинених країнах земля, з одного боку, є товаром, а з іншого – активом, за рахунок якого фермер може розвиватися». За словами депутата, чинне законодавство дає простір для щонайменше п’яти «тіньових» схем купівлі землі.

Щоправда, за словами Мушака, поки що у Верховній Раді недостатньо голосів для цього законопроекту. За його словами, мораторій дозволяє бізнесу використовувати дешеву оренду.

Ініціативу Юлії Тимошенко із проведення референдуму депутат із БПП підтримує, хоч і уточнює: слово повинні взяти ті, хто мають відношення до агробізнесу. Щоправда, у версії Мушака запитання на референдумі звучало би так: «Чи підтримуєте ви те, щоб парламент забороняв вам вільно розпоряджатися своєю власністю?».