Хто намагається зупинити процес реформ в Україні? (Світова преса)

Американський тижневик Newsweek зачіпає питання серйозних проблем боротьби з корупцією в Украні. Іспанське періодичне видання El Mundo пише про запит віденського суду до судових чинників в Іспанії щодо надання додаткової інформації про звинувачення українського олігарха Дмитра Фірташа у відмиванні грошей в Іспанії. Французьке періодичне видання Le Point повідомляє про перспективу безвізових подорожей Європою для громадян України.

Американський суспільно-політичний тижневик Newsweek друкує статтю «Українська корумпована еліта збиткується з підтримки Заходу». Видання пише, що тоді, як світ відволікає свою увагу на численні кризи сьогодення, українська владна еліта намагається звести нанівець скромний поступ, якого досягла Україна за час після Майдану. Втім, видання зазначає, що всі оглядачі, можливо, зійдуться на думці, що головними досягненнями української влади у постмайданівський період були 4 моменти. По-перше, встановлення ринкових цін на газ, по-друге, система електронних закупівель, по-третє, створення НАБУ і, по-четверте, запуск системи електронного декларування. Принагідно видання вказує, що саме два останні моменти постають епіцентром наймасштабнішої спроби відкинути назад процес реформ, започаткованих Майданом.

«Україна дещо випала з поля зору минулого року. А місцева жадібна владна еліта не змогла не використати цієї нагоди, розпочавши уповільнювати реформи, які загрожували прибутковому співіснуванню великого бізнесу та українських політиків», – зазначає американське суспільно-політичне видання.

Newsweek вказує, що українські олігархи, чиї позиції дещо похитнулися внаслідок подій на Майдані, попри все, таки спромоглися втримати контроль над багатьма ключовими інституціями в Україні. На додаток, український уряд почали «вичищати» від реформістів, а десь посередині 2016 року майже всі ключові реформи було зупинено. Але, як пише американське видання, все це значно пожвавішало навесні 2017 року. Тоді заарештували голову фіскальної служби України Романа Насірова. Цей арешт став найбільшою антикорупційною справою в історії України. Втім, «помста» владної еліти не забарилась. Президентська парламентська більшість у співпраці з олігархічними групами та опозиційними політиками, пов’язаними з екс-президентом втікачем Януковичем, пришвидшили призначення аудиту Національного антикорупційного бюро України. Антикорупційні активісти вбачають у цьому спробу усунути з посади керівника НАБУ Артема Ситника і призначити більш «гнучкого» до влади посадовця. Те саме стосується поправок до закону про електронне декларування, які йдуть врозріз з процесом реформ, а також спроб приборкати громадянське суспільство за зразком того, як це відбувається у сусідній Росії.

Амекриканське видання підсумовує, що брак міжнародної уваги та неефективна дипломатична стратегія міжнародних партнерів України лише нададуть наснаги контрреволюційним силам в Україні. Вже на часі, аби друзі України та міжнародні донори дали чітко зрозуміти українській еліті, що останні кроки назад і контрреволюційні дії мусять припинитися. Інакше українське політичне керівництво постане перед серйозними наслідками у плані політичної та економічної підтримки. Одним із головних уроків подій на Майдані для союзників України стало усвідомлення ролі українського громадянського суспільства, яке є найкращим партнером у просуванні позитивних змін в Україні. Зараз настав час знов голосно заявити про потужну підтримку громадянського суспільства в Україні, водночас забезпечивши, щоб українська влада чітко усвідомлювала ціну нападів на процес реформ в Україні.

«Українська корумпована еліта збиткується з підтримки Заходу»

Один із найпопулярніших часописів Іспанії El Mundo публікує статтю «Австрія просить Іспанію надати більше інформації, аби дозволити утримання під вартою українського олігарха». Автор статті Естебан Урреїзтієта пише, що австрійська судова влада звернулась до Іспанії з проханням надати додаткову інформацію щодо кримінального підґрунтя ордеру на арешт українського олігарха Дмитра Фірташа, який було видано в Іспанії за звинуваченнями у відмиванні грошей. Регіональний кримінальний суд Відня, де і перебуває нині звинувачуваний українець, надіслав листа до судових чинників у Барселоні, з яким і ознайомився кореспондент іспанського видання. У цьому листі орган австрійського судочинства просить іспанських колег надати додаткову інформацію для здійснення арешту за новими звинуваченнями.

«Згідно з правилами видання європейських ордерів на арешт, іспанська влада вимагає заарештувати особу для проведення кримінального слідства у справі за звинуваченнями у відмиванні грошей і належності до злочинної організації», – йдеться у листі віденського суду до своїх колег із Барселони.

El Mundo зазначає, що іспанський прокурор у справах, пов’язаних з корупцією, звинувачує Дмитра Фірташа у відмиванні в Іспанії щонайменше 10 мільйонів євро, здобутих злочинним шляхом. Водночас іспанський часопис додає, що нині немає чітких часових рамок щодо того, коли саме ці злочини були скоєні і чи у цьому випадку йдеться суто про злочини на території Іспанії.

Саме з огляду на все вищезазначене, віденська судова влада просить іспанську сторону надати всю відповідну інформацію до 25 квітня 2017 року. Іспанський часопис насамкінець нагадує, що Фірташ є одним із найважливіших українських олігархів, а також власником компанії «РосУкрЕнерго», яка постає посередником при продажу газу з Центральної Азії до України.

«Австрія просить Іспанію надати більше інформації, аби дозволити утримання під вартою українського олігарха»

Французький політичний тижневик Le Point містить матеріал «Невдовзі українці не потребуватимуть в'їзних віз до країн Європейського союзу». У статті повідомляється, що вже незабаром українці зможуть подорожувати до країн ЄС без віз – завдяки голосуванню у Європейському парламенті. Французьке видання повідомляє, що скасування короткотермінових віз для громадян України має набрати чинності у червні після затвердження Радою міністрів ЄС, яка репрезентує держави-члени Євросоюзу. При цьому додається, що всі українці з біометричними паспортами матимуть змогу здійснювати безвізові подорожі до країн-членів Європейського союзу тривалістю до 90 діб впродовж 180-денного періоду. Українцям, втім, не надаватиметься прав працевлаштування у країнах-членах ЄС.

Le Point пише, що безвізовий режим для громадян України поширюватиметься на всі країни-члени ЄС, окрім Великої Британії та Ірландії. Так само члени Шенгенської угоди і водночас не члени ЄС – Ісландія, Ліхтенштейн, Швейцарія та Норвегія до «безвізового» списку для українців не входитимуть. Далі видання наводить слова депутата Європейського парламенту від Болгарії Марії Ґабріель.

«Надання безвізового режиму для громадян України постає новим потужним сигналом того, що Україну розглядають як ключового партнера Європейського союзу в програмі «Східне партнерство», – зазначила депутат Європейського парламенту від Болгарії Марія Ґабріель.

Насамкінець французький тижневик зазначає, що Європейський союз ухвалив рішення про лібералізацію візового режиму для громадян України під певні гарантії. До цього рішення додається, що швидке запровадження віз для українців можливе у випадку появи додаткового міграційного тиску з боку громадян України, коли надто велика кількість українців вирішить не повертатися додому по закінченні терміну їхнього безвізового перебування у країнах ЄС.

«Невдовзі українці не потребуватимуть в'їзних віз до країн Європейського союзу»