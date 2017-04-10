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10 Квітень 2017, Київ 18:49
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«Про смерті на фронті слухають, як про прогноз погоди» – Олена Косінова

«Про смерті на фронті слухають, як про прогноз погоди» – Олена Косінова
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Країна тримається на небайдужості окремих людей, вважає Олена Косінова, координатор громадської організації «Наше відродження» з Красногорівки, Донецька область. Натомість, найгіршим, на її думку, є байдуже ставлення більшості до того, що відбувається на сході країни. «Люди слухають, що «сьогодні двоє загиблих, троє поранених», і для них це як прогноз погоди вже», – каже Олена Косінова. Поки вся країна не об’єднається – війна не зупиниться. Радіо Свобода у проекті #ТіХтоЗнає збирає думки активних людей з різних регіонів країни про позитивні зміни і негативні явища, що заважають Україні розвиватися. Автор і редактор проекту : Ірина Штогрін.

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