Список кандидатів на посаду голови НБУ є, переговори тривають – Мілованов

Переговори про те, хто стане наступним головою Національного банку України ще тривають. І експертне середовище сподівається, що це буде технократ, а не залежна під політичних коливань людина, говорять у наглядовій раді Нацбанку. Як вплине на стабільність гривні та роботу відомства заява про звільнення ще чинної очільниці НБУ Валерії Гонтаревої?

Сигнали про те, що Валерія Гонтарева планує у відставку, лунали давно. І після її офіційного повідомлення залишається питанням, хто далі очолить НБУ. Під час підсумкової прес-конференції Гонтарева підтвердила, що вже запропонувала президентові Петру Порошенку кілька кандидатур на вакантне місце. Проте на уточнюючі запитання журналістів про те, кого вона бачить на своєму місці, не відповіла.

Та ще чинна очільниця НБУ розраховує, що змін у політиці відомства найближчим часом не відбудеться.

«Плаваючий валютний курс, інфляційне таргетування, сучасний центральний банк – усе те, за що я і вся моя команда сьогодні борилися, залишається незмінним», – сказала Гонтарева.

Мілованов: список кандидатів – «3-5 прізвищ професійних технократів»

Існує щонайменше один список кандидатур на посаду голови НБУ, сказав член наглядової ради Нацбанку, доцент економіки у Піттсбурзькому університеті Тимофій Мілованов. Той, що підтримується Нацбанком та експертним товариством, включає у себе «3-5 прізвищ професійних технократів». Позицію, що слід призначати на цю посаду неполітичну особу, підтримують також уряд, президент та зовнішні донори, сказав він. Утім, Мілованов відмовився називати їхні імена, пояснивши, що не має права розголошувати.

Новий голова НБУ, якщо ним стане дійсно технократ, повинен буде завершити реформи у кількох галузях: очищення банківської системи, інфляційне таргетування, відновлення кредитування економіки, каже він.

Валерія Гонтарева прийшла на цю посаду з позитивною репутацією, а звільняється – із «підмоченою», говорить Мілованов. Багато експертів оцінили її дії для очищення банківської системи, проте люди налаштовані негативно, говорить він. Так сталось тому, що ті, кого вона «відсунула» від схем, організували їй чорний піар – опоненти зацікавлені в тому, щоби повернутись до старих «потоків», додає Мілованов.

«Якщо зразу буде політична людина чи слабка – я думаю, що і внутрішній, і зовнішній ринок зрозуміють, що є можливість і небезпека повернення цих речей, буде активізація реакційних сил. І дуже важливо (це буде як лакмусовий папір) і для зовнішніх донорів, і для внутрішніх реформаторів, і для суспільства в цілому, чи буде призначений технократ», – говорить член наглядової ради Нацбанку в коментарі Радіо Свобода.

Тож ще і не кожен професіонал хоче очолити зараз НБУ, враховуючи такі ризики для репутації та політичний тиск, говорить Мілованов.

«Я думаю, рішення ніхто ще не ухвалював, і перемовини ведуться зараз. Складно вмовити людей. Але вмовлятимуть і президент, і уряд. Але ви знаєте – президенту не можна відмовляти. Так би відбувалось і в Штатах, чи в Європі, якби до вас прийшла Анґела Меркель і сказала: «Потрібно», тому що країна у критичній ситуації. І тут ви можете підтримувати, чи не підтримувати президента. Якщо ви один із небагатьох, які можуть продовжувати курс реформ – то ваша відповідальність погодитись на це», – говорить Мілованов.

Хто кандидати, яких називають медіа?

За інформацією Bloomberg, кандидатами на посаду голови НБУ, яка ще залишається за Валерією Гонтаревою, називають голову правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимира Лавренчука та старшого радника «Альфа-Банку» Романа Шпека.

Зараз потрібно консолідуватись і підтримувати керівництво НБУ, яке «успішно запроваджує свою політику», сказав Лавренчук виданню «Комментарии.UA». За даними медіа, термін його тимчасово продовженого контракту правління «Райффайзен Банку Аваль» спливає 1 квітня. А от Шпек тримається за своє робоче місце – він зазначав, що не планує змінювати свою нинішню посаду. Екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк також заявляв, що не планує очолювати НБУ, зазначивши, що головою Нацбанку має стати повністю аполітична фігура.

Позиція голови профільного комітету: політика Гонтаревої була хибною

Наступний очільник НБУ повинен бути зваженішим щодо того, які банки «пускати під ніж», а які зберігати, якщо є така можливість. Так вважає голова парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Сергій Рибалка. Окрім того, слід зменшувати присутність російських банків на українському фінансовому ринку. НБУ за керівництва Гонтаревої не йшов на контакт із профільним комітетом парламенту – це має змінитись, говорить Рибалка.

«Мені би хотілось, щоби новий претендент на голову Національного банку вже прийшов із планом, як він буде рухатись і що він буде робити: як він буде відновлювати довіру до банківської системи, запускати через які інструменти кредитування доступне, як боротиметься із фактами корупції і зловживання у правлінні Національного банку», – сказав Рибалка у коментарі Радіо Свобода.

Чи відчує гривня звільнення Гонтаревої?

Хто би не очолив НБУ – стратегія дій відомства навряд зміниться, вважає міністр фінансів опозиційного уряду Віктор Скаршевський. Нацбанк обмежений у діях двома факторами: підписаним меморандумом із МВФ, що впливає на грошово-кредитну політику України, та впливом Адміністрації президента, що «підказує», як діяти щодо того чи іншого банку, вважає він.

Ефекту від звільнення Гонтаревої не відчує й українська валюта, упевнений Скаршевський.

«Майже кожні два місяці протягом останніх двох із половиною років ці чутки про відставку повідомлялись, і це не впливало. На українців впливало тоді, коли банк банкрутував, були великі виплати з Фонду гарантування вкладів по депозитах. Наприклад, коли був «Дельта банк», «Фінанси і кредит». Тоді десятки мільярдів гривень друкувались і видавались людям на руки – тоді вони одразу ж конвертували це в долари, що мало вплив на курс», – сказав Скаршевський у коментарі Радіо Свобода.

У короткостроковому періоді звільнення Гонтаревої навряд вплине на курс гривні до долара, погоджується Тимофій Мілованов. На рівні банкірів є розуміння, що політика НБУ не зміниться суттєво, каже він.

«Можливо, ринок зараз «погуляє» трошечки. Але я не очікую, що на фінансовому ринку буде паніка», – резюмує Мілованов.

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева 10 квітня оголосила, що йде у відставку через місяць. Вона очолює НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу та інших показників діяльності фінансових установ.

Також Гонтарева причетна до встановлення гнучкого обмінного курсу гривні, що дозволяє не витрачати валютні ресурси в разі зростання попиту на долар США чи інші провідні валюти.