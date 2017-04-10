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10 апреля в Киеве силовики разогнали демонстрацию людей, требовавших отставки и суда над Юрием Голубаном – офицером МВД, которого участники акции обвиняют в «предательстве» и в том, что он «воевал на стороне боевиков». Акция проходила напротив Киевского городского управления МВД. Прибывшее подразделение правоохранителей арестовало пятерых активистов. Ранее командир батальона боевиков «Восток» и экс-командир подразделения «Альфа» СБУ Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Донецкой области Юрия Голубана, с оружием и в военном обмундировании присутствует при перемещении боевиков в Донецке. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что видео смонтировано, а Юрий Голубан – честный офицер.

Активист написал краской на асфальте перед зданием Киевского горуправления МВД «Штаб ДНР». Через несколько минут прибыло подразделение спецназа. Пятерых активистов – добровольцев АТО – скрутили и отвели в автозаки

В полдень у здания Киевского горуправления полиции собралось около 40 гражданских и несколько человек в форме батальонов «Азов» и «Донбасс». На плакатах были кадры видео, где человек, похожий на полковника полиции Юрия Голубана, общается с командиром батальона «Восток», боевиком Александром Ходаковским. Участники акции требовали отставки и суда над Юрием Голубаном.

Активист написал краской на асфальте перед зданием Киевского горуправления МВД «Штаб ДНР». Через несколько минут прибыло подразделение спецназа. Пятерых активистов – добровольцев АТО – скрутили и отвели в автозаки. Но оставшиеся участники акции – гражданские, пожилые люди не расходились. В силовых органах на руководящие должности все чаще назначают «врагов Украины», считает организатор акции Игорь Громов.

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К митингующим вышел советник главы МВД Илья Кива. На вопрос, за что задержали людей, он ответить не смог, но пообещал расследование по обвинению в адрес Голубана.

Я бы хотел, чтобы это обвинение имело доказательную базу. Чтобы был поднят трафик мобильного телефона Голубана – это сейчас делается

«Я бы хотел, чтобы это обвинение имело доказательную базу. Чтобы СБУ дала свою оценку. Чтобы был поднят трафик мобильного телефона Голубана – это сейчас делается. И когда будет доказательная база, вот тогда мы будем принимать решения, это очень серьезное обвинение», – заявил Илья Кива.

Человек на видео очень-очень сильно похож на меня, но, я думаю, это фотомонтаж

На скандальном видео, предположительно, запечатлены события периода 25-26 мая 2014 года, когда боевики батальона «Восток» выдвигались в сторону Донецкого аэропорта с целью его захвата. Сам Юрий Голубан в интервью нашей редакции заявил, что это видеоподделка: «Люди, которые находятся на этом видео, мне не знакомы, кроме Ходаковского. Местность мне неизвестна. Возможно, человек на видео очень-очень сильно похож на меня, но, я думаю, это фотомонтаж, который был использован из старых архивов».

Глава МВД Арсен Аваков также заявил, что видео смонтировано, а Юрий Голубан – заслуженный офицер. Кроме того, он обвинил ряд депутатов в том, что они подыгрывают Ходаковскому.

«Террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с нашими парламентариями. Одновременно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана. Это и есть элемент гибридной войны», – заявил Арсен Аваков.

В МВД заявили, что службой внутренней безопасности проводится проверка.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)