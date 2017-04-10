(Друкуємо мовою оригіналу)
10 апреля в Киеве силовики разогнали демонстрацию людей, требовавших отставки и суда над Юрием Голубаном – офицером МВД, которого участники акции обвиняют в «предательстве» и в том, что он «воевал на стороне боевиков». Акция проходила напротив Киевского городского управления МВД. Прибывшее подразделение правоохранителей арестовало пятерых активистов. Ранее командир батальона боевиков «Восток» и экс-командир подразделения «Альфа» СБУ Александр Ходаковский опубликовал видео, на котором человек, похожий на полковника полиции Донецкой области Юрия Голубана, с оружием и в военном обмундировании присутствует при перемещении боевиков в Донецке. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что видео смонтировано, а Юрий Голубан – честный офицер.
Активист написал краской на асфальте перед зданием Киевского горуправления МВД «Штаб ДНР». Через несколько минут прибыло подразделение спецназа. Пятерых активистов – добровольцев АТО – скрутили и отвели в автозаки
В полдень у здания Киевского горуправления полиции собралось около 40 гражданских и несколько человек в форме батальонов «Азов» и «Донбасс». На плакатах были кадры видео, где человек, похожий на полковника полиции Юрия Голубана, общается с командиром батальона «Восток», боевиком Александром Ходаковским. Участники акции требовали отставки и суда над Юрием Голубаном.
Активист написал краской на асфальте перед зданием Киевского горуправления МВД «Штаб ДНР». Через несколько минут прибыло подразделение спецназа. Пятерых активистов – добровольцев АТО – скрутили и отвели в автозаки. Но оставшиеся участники акции – гражданские, пожилые люди не расходились. В силовых органах на руководящие должности все чаще назначают «врагов Украины», считает организатор акции Игорь Громов.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
К митингующим вышел советник главы МВД Илья Кива. На вопрос, за что задержали людей, он ответить не смог, но пообещал расследование по обвинению в адрес Голубана.
Я бы хотел, чтобы это обвинение имело доказательную базу. Чтобы был поднят трафик мобильного телефона Голубана – это сейчас делается
«Я бы хотел, чтобы это обвинение имело доказательную базу. Чтобы СБУ дала свою оценку. Чтобы был поднят трафик мобильного телефона Голубана – это сейчас делается. И когда будет доказательная база, вот тогда мы будем принимать решения, это очень серьезное обвинение», – заявил Илья Кива.
Человек на видео очень-очень сильно похож на меня, но, я думаю, это фотомонтаж
На скандальном видео, предположительно, запечатлены события периода 25-26 мая 2014 года, когда боевики батальона «Восток» выдвигались в сторону Донецкого аэропорта с целью его захвата. Сам Юрий Голубан в интервью нашей редакции заявил, что это видеоподделка: «Люди, которые находятся на этом видео, мне не знакомы, кроме Ходаковского. Местность мне неизвестна. Возможно, человек на видео очень-очень сильно похож на меня, но, я думаю, это фотомонтаж, который был использован из старых архивов».
Глава МВД Арсен Аваков также заявил, что видео смонтировано, а Юрий Голубан – заслуженный офицер. Кроме того, он обвинил ряд депутатов в том, что они подыгрывают Ходаковскому.
«Террорист Ходаковский, на руках которого кровь наших людей, удивительно синхронно действует с нашими парламентариями. Одновременно выступая с обвинениями в адрес нашего офицера Голубана. Это и есть элемент гибридной войны», – заявил Арсен Аваков.
В МВД заявили, что службой внутренней безопасности проводится проверка.
(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)
FACEBOOK КОМЕНТАРІ