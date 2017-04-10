У Швеції 10 квітня опівдні за київським часом хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих внаслідок нападу у Стокгольмі, що стався 7 квітня. Люди зібралися біля універмагу в центрі Стокгольма, у вітрину якого в’їхав нападник на вантажівці. Одночасно була проведена офіційна жалобна церемонія біля міської ради Стокгольма, в якій взяли участь прем’єр Швеції Стефан Лофвен, члени королівської сім’ї та мер Стокгольма Карін Ваннґард. Від нападу загинуло 4 людини, ще 15 людей були поранені. (Відео Reuters)