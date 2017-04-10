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Экологическая обстановка в Авдеевке под контролем, но удерживать допустимый уровень выбросов вблизи линии разграничения крайне сложно. 10 апреля прифронтовой город посетила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. Вместе с народным депутатом Мариной Ионовой она посетила местный коксохимический завод.

Несмотря на близость фронта, Авдеевский коксохим продолжает работу. Из-за обстрелов здесь регулярно пропадает электроэнергия. В этих тяжелых условиях предприятие работает и платит все положенные отчисления в бюджет, в том числе и экологический сбор.

Когда ежедневно исходит угроза безопасности, когда ежедневно нарушается режим тишины, очень сложно такому гиганту работать

«Очень важно, что ежегодно, как нас проинформировали, предприятие платит 10 миллионов гривен экологического сбора. И важно, чтобы эти средства использовались именно на улучшение экологической ситуации. Но все зависит от безопасности. Очевидно, что, когда ежедневно исходит угроза безопасности, когда ежедневно нарушается режим тишины, очень сложно такому гиганту работать. Мы сегодня детально познакомились с работой предприятия, мы знаем, что ключевыми остаются проблемы энергоснабжения и водоснабжения. И эти те вопросы, которые звучат во время работы гуманитарной и экономической групп в Минске», – заявила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.

До начала боевых действий Авдеевкий коксохим не раз был в центре внимания экологов. Ведь он расположен всего в нескольких километрах от города. По словам парламентариев, сегодня вопросы экологии здесь крайне актуальны, как и для любой Европейской страны. Особенно, если речь идет об опасном производстве.

«Мы услышали также, когда была последняя модернизация, какие экологические проекты выполняются. Но все-таки для нас чрезвычайно важна безопасность и условия труда рабочих данного завода. Мы будем изучать и предупреждать наших европейских коллег, насколько здесь безопасно и говорить им о том, что все-таки производство модернизируется», – говорит народный депутат Мария Ионова.

На заводе говорят, что следят за экологической ситуацией, однако не всегда могут повлиять на качество очистки выбросов или их количество. Ведь в условиях, когда в любую минуту может пропасть электроэнергия, контролировать некоторые процессы просто невозможно.

Наши жители или соседи видели, как мы горим, это факт, мы это подтверждаем, но мы делаем все, чтобы это не повторялось

«Выбросы мы научились регулировать и контролировать, но, когда нет электроэнергии или повреждены газопроводы, то здесь ситуация может быть непредвиденная. Поэтому зачастую наши жители или соседи видели, как мы горим, это факт, мы это подтверждаем, но мы делаем все, чтобы это не повторялось или было минимально», – уверяет заместитель главного инженера по экологии Авдеевского коксохимзавода Василий Кирбаба.

Посетившие завод народные депутаты отметили работу предприятия зимой этого года, когда в самые тяжелые для Авдеевки дни завод не прекращал подавать в город тепло. Вместе с тем, Ирина Геращенко призналась, что была шокирована трудом некоторых женщин, которые работали в подвалах под коксовыми цехами. По ее словам, привлечение женщин к такому виду работ необходимо запретить на законодательном уровне.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)