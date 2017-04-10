«Місія виконана»: успіхи і поразки голови НБУ на посаді

Валерія Гонтарева – звільняється. Під час прес-конференції вона повідомила, що вже подала заяву про відставку від 10 травня президенту України Петру Порошенкові. Однак зазначила: готова піти і раніше, якщо так вирішить парламент. Хто очолить Нацбанк наступним – наразі невідомо. Водночас Валерія Гонтарева зауважила, що її команда залишиться і завершить розпочаті реформи. Про успіхи і поразки голови НБУ на посаді – Радіо Свобода розпитало експертів.

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«Місію виконала» – так пояснила свою заяву про відставку голова Національного банку України Валерія Гонтарева. «Ключові» і «найболючіші» реформи проведені, далі – справа часу, запевнила голова НБУ.

Країна перейшла на гнучкий валютний курс, запрацювала нова монетарна політика інфляційного таргетування, банківська система очищена, а Нацбанк тепер трансформований і є потужною модерною інституцією, підсумувала вона.

«Реформа зроблена. Місія виконана. Я вам завжди казала, що не буду працювати в Національному банку терміном сім років. Я була, мабуть, дуже наївною, коли вважала, що ми можемо це зробити за один рік. Якщо б націоналізацію «ПриватБанку» ми зробили б не в грудні минулого року, а, наприклад, на початку 2016 року, я могла б піти і раніше», – заявила Гонтарева.

Хто наступним очолить Національний банк – досі невідомо. Очільниця НБУ, зазначила, що подала кілька кандидатур на розгляд президентові. Та хто б це не був, наголосила вона, ця особа не змінить обраного курсу, бо тепер Національний банк – «не політика однієї особи».

«Ми змогли реалізувати безпрецедентну, наймасштабнішу реформу банківського сектору. Вона вже входить у світові канони та кращі практики цетробанкінгу», – наголосила Гонтарева і додала, що після її звільнення спротив реформам посилиться.

Це були найуспішніші роки роботи в історії Нацбанку – Кухта

Зараз Національний банк справді є однією з найреформованіших державних інституцій в Україні, зазначає експерт фінансової та податкової групи «Реанімаційного пакету реформ» Павло Кухта. І головним здобутком нинішнього складу є те, що попри тиск, їм вдалося зберегти незалежність Національного банку.

«Це були найскладніші часи в історії в країни. Але якщо говорити про дії Національного банку – це були найуспішніші роки в історії його роботи. Так якісно він не працював ніколи. Це сучасний європейський банк. Увесь інший державний апарат до такого рівня, статусу не дотягує», – наголосив Кухта.

Головна помилка – рефінансування банкам-банкротам

Водночас однією з найбільших помилок за роки роботи Гонтаревої експерти називають надання рефінансування неплатоспроможним банкам. За словами заступника голови правління Національного банку України 1998-2003 років Ярослава Солтиса, на це було витрачено понад 20 мільярдів гривень, які ніколи не повернуться до бюджету України. Саме це і призвело до падіння гривні, а відтак гальмування розвитку економіки та надходження інвестицій, констатує експерт.

«В кінці своєї діяльності вона зрозуміла тему, якою займається. Вона зрозуміла, що не можна давати рефінансування банкам-банкротам. А до того було зроблено, м’яко кажучи, багато помилок. Були перераховані великі суми коштів. Однак вже останні півроку вона не давала рефінансування і гривня стабілізувалася», – зазначив експерт.

«Будь-хто, хто перебував би на цій посаді, робив би те саме»

Саме «спадок», який отримала Валерія Гонтарева, і визначив напрям руху її роботи, зауважує виконавчий директор Міжнародного фонду Блейзера в Україні Олег Устенко. Якщо ще влітку 2014-го золотовалютні запаси в Україні складали 15 мільярдів гривень, то на початку 2015 року їхня кількість скоротилася втричі. Саме з такими показниками Гонтарева «посіла крісло» голови НБУ, говорить експерт.

Тому рекапіталізація банків стала вимушеним кроком. І той факт, що за час головування Валерії Гонтаревої зі 180 банків залишилося менше 100 свідчить про те, що не так легко було змусити банкірів пересісти на «дешевші автомобілі», а не вимагати гроші платників податків. Саме через це Гонтарева наштовхнулася не лише на критику, а й погрози з боку олігархів, констатує експерт.

Тому співпраця з МВФ у цій ситуації стала «рятівним жилетом» для країни. Виділення чергового траншу є, зокрема, заслугою голови НБУ, додає експерт. Водночас зауважує, що саме співпраця максимально обмежила простір для дій і маневрів.

«Це був коридор, в рамках якого треба було рухатися, і коридор був невеликим. Можна було топтатися на місці, можна було трошки вліво, трошки праворуч. Але принципово напрямок руху був заданий. Тобто будь-хто, хто перебував би на цій посаді, він робив би те саме, що робила голова Нацбанку», – сказав Устенко.

Валерія Гонтарева очолює НБУ з 2014 року. Під її керівництвом відбулося значне зменшення кількості банків у фінансовій системі України, оскільки регулятор збільшив вимоги до статутного капіталу та інших показників діяльності фінансових установ. Також Гонтарева причетна до встановлення гнучкого обмінного курсу гривні, що дозволяє не витрачати валютні ресурси в разі зростання попиту на долар США чи інші провідні валюти.