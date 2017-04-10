Офіс залучення та підтримки інвестицій України: Лист Гройсману від Tesla – це фейк

У соцмережах, сайтах і деяких інтернет ЗМІ поширили начебто лист від американської автомобільної компанії Tesla українському прем’єру Володимиру Гройсману із відмовою інвестувати в Україну. Причинами цьому стали нібито корупція і несприятливий інвестиційний клімат. В офісі залучення та підтримки інвестицій України повідомили, що цей лист – фейк.

Днями у соцмережах активно поширювали фото із начебто листом від компанії Tesla прем’єр міністру України Володимиру Гройсману. Згідно із його текстом, через рівень корупції та несприятливого інвестиційного клімату в Україні компанія Tesla наразі не інвестуватиме в проект із збереження відновлюваної енергії. У соцмережах зазначили, що це начебто лист від департаменту зв'язків з громадськістю Tesla, який прем'єр-міністр отримав у четвер 6 квітня.

Одним із перших фото цього листа опублікували у Facebook спільноті «Українська революція». Пост набрав більше 1200 поширень.

Пізніше, на основі цього листа різні сайти та видання почали писати, що засновник компанії Tesla Ілон Маск відмовився інвестувати в Україну, через жахливу корупцію, про що він начебто написав у відповідь Володимиру Гройсману.

«Ілон Маск на запит прем'єр-міністра Володимира Гройсмана про реалізацію проекту збереження відновлюваної енергії в Україні відповів, що заявка не була прийнята», – йдеться у повідомленні.

Про це повідомили «Ваші новини», podrobnosti.mk.ua, «КиевПРАВДА», News Network, «Комментарии.ua», BuildingTech і інші.

Науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Генадій Рябцев повідомив, що представлений лист – фейк.

Він також прикріпив начебто скріншот відповіді прес-центру компанії Tesla, де сказано, що це підробка.

Повідомлення, що це – фейк, також з’явилось на сторінці UkraineInvest –Ukraine Investment Promotion Office у Facebook. Про це написав директор організації Даніель Білак.

«У тому, що це фейк, мене остаточно переконала відсутність листа з таким реєстраційним номером у базі документів КМУ, як і департамента, який його нібито зареєстрував. І я би навіть не коментував таку недолугу спробу політичних тролів заробити пару балів, якби не бачив в цьому небезпеки для справи, якою ми займаємося – відновленню репутації України в очах іноземних інвесторів», – написав він.

Керівник Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида заявив, що лист є фейком, надрукованим на кольоровому принтері.