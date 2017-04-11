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11 Квітень 2017, Київ 08:26
Політика

Радіо Свобода Daily: подвійна відставка Гонтаревої та Білоуса

Глава НБУ Валерія Гонтарева

Доброго ранку!

НБУ без Гонтаревої

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила, що йде у відставку через місяць. Переговори про те, хто стане наступним керівником НБУ досі тривають. Експертне середовище сподівається, що це буде технократ, а не залежна під політичних коливань людина. Як вплине на стабільність гривні та роботу відомства заява про звільнення ще чинної очільниці НБУ Валерії Гонтаревої та хто претендує на її місце читайте у матеріалі.

Гонтарева йде у відставку: «Наша реформа НБУ вже входить у світові канони» (відео)
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ФДМУ без Білоуса

Та рішення про відставку оголосила не лише голова НБУ, а й очільник Фонду державного майна України Ігор Білоус. Про причини відставки він висловився так: «прийшов час рухатись далі». Раніше роботу Фонду державного майна розкритикував прем’єр-міністр Володимир Гройсман і запропонував керівництву відомства звільнитися через «неефективне управління майном».

МВС без Голубана

Силовики розігнали мітинг, учасники якого вимагали відставки і суду над Юрієм Голубаном – офіцером МВС. Учасники акції його звинуватили у «зраді» і в тому, що він «воював на боці бойовиків». Акція відбувалася навпроти Київського міського управління МВС. П'ятьох активістів заарештували. Раніше командир батальйону бойовиків «Схід» і екс-командир підрозділу «Альфа» СБУ Олександр Ходаковський опублікував відео, на якому людина, схожа на полковника поліції Юрія Голубана, зі зброєю і у військовому обмундируванні присутня при переміщенні бойовиків у Донецьку. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що відео змонтоване, а Юрій Голубан – чесний офіцер.

Мітинг проти Аброськіна та Голубана: силовики провели затримання (відео)
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Далі коротко про те, що

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Захід сонця на Дністрі. Національний природний парк «Дністровський каньйон»

Захід сонця на Дністрі. Національний природний парк «Дністровський каньйон»

Живіть в гармонії з природою!

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