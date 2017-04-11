Радіо Свобода Daily: подвійна відставка Гонтаревої та Білоуса

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НБУ без Гонтаревої

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила, що йде у відставку через місяць. Переговори про те, хто стане наступним керівником НБУ досі тривають. Експертне середовище сподівається, що це буде технократ, а не залежна під політичних коливань людина. Як вплине на стабільність гривні та роботу відомства заява про звільнення ще чинної очільниці НБУ Валерії Гонтаревої та хто претендує на її місце читайте у матеріалі.

ФДМУ без Білоуса

Та рішення про відставку оголосила не лише голова НБУ, а й очільник Фонду державного майна України Ігор Білоус. Про причини відставки він висловився так: «прийшов час рухатись далі». Раніше роботу Фонду державного майна розкритикував прем’єр-міністр Володимир Гройсман і запропонував керівництву відомства звільнитися через «неефективне управління майном».

МВС без Голубана

Силовики розігнали мітинг, учасники якого вимагали відставки і суду над Юрієм Голубаном – офіцером МВС. Учасники акції його звинуватили у «зраді» і в тому, що він «воював на боці бойовиків». Акція відбувалася навпроти Київського міського управління МВС. П'ятьох активістів заарештували. Раніше командир батальйону бойовиків «Схід» і екс-командир підрозділу «Альфа» СБУ Олександр Ходаковський опублікував відео, на якому людина, схожа на полковника поліції Юрія Голубана, зі зброєю і у військовому обмундируванні присутня при переміщенні бойовиків у Донецьку. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що відео змонтоване, а Юрій Голубан – чесний офіцер.

Далі коротко про те, що

Національна комісія, яка здійснює регулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) таки скасувала рішення про абонплату за газ

В Одесі поліція затримала щонайменше 16 людей в річницю визволення міста від нацистів

«Національний корпус» продовжив безстроково блокувати офіс «Сбербанку»

А у Єгипті та Швеції вшанували жертв терактів.

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А на завершення сьогодні еко-матеріал про загрозу «знищення екосистеми» Дністра через появу нових гідроелектростанцій.

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