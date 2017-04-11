Радіо Свобода Daily: подвійна відставка Гонтаревої та Білоуса

Доброго ранку!
НБУ без Гонтаревої
Голова Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила, що йде у відставку через місяць. Переговори про те, хто стане наступним керівником НБУ досі тривають. Експертне середовище сподівається, що це буде технократ, а не залежна під політичних коливань людина. Як вплине на стабільність гривні та роботу відомства заява про звільнення ще чинної очільниці НБУ Валерії Гонтаревої та хто претендує на її місце читайте у матеріалі.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
ФДМУ без Білоуса
Та рішення про відставку оголосила не лише голова НБУ, а й очільник Фонду державного майна України Ігор Білоус. Про причини відставки він висловився так: «прийшов час рухатись далі». Раніше роботу Фонду державного майна розкритикував прем’єр-міністр Володимир Гройсман і запропонував керівництву відомства звільнитися через «неефективне управління майном».
МВС без Голубана
Силовики розігнали мітинг, учасники якого вимагали відставки і суду над Юрієм Голубаном – офіцером МВС. Учасники акції його звинуватили у «зраді» і в тому, що він «воював на боці бойовиків». Акція відбувалася навпроти Київського міського управління МВС. П'ятьох активістів заарештували. Раніше командир батальйону бойовиків «Схід» і екс-командир підрозділу «Альфа» СБУ Олександр Ходаковський опублікував відео, на якому людина, схожа на полковника поліції Юрія Голубана, зі зброєю і у військовому обмундируванні присутня при переміщенні бойовиків у Донецьку. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що відео змонтоване, а Юрій Голубан – чесний офіцер.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Далі коротко про те, що
Національна комісія, яка здійснює регулювання енергетики й комунальних послуг (НКРЕКП) таки скасувала рішення про абонплату за газ
В Одесі поліція затримала щонайменше 16 людей в річницю визволення міста від нацистів
«Національний корпус» продовжив безстроково блокувати офіс «Сбербанку»
А у Єгипті та Швеції вшанували жертв терактів.
А на завершення сьогодні еко-матеріал про загрозу «знищення екосистеми» Дністра через появу нових гідроелектростанцій.
Живіть в гармонії з природою!
Ваше Радіо Свобода Daily
FACEBOOK КОМЕНТАРІ