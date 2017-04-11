Чим загрожує відставка Гонтаревої? (Огляд преси)

«Гонтарєва пішла. Що буде далі?» – у статті під таким заголовком газета «Сегодня» пише, що відставки очільниці НБУ в країні чекали давно, тому курс гривні і банки вестимуть себе на відмінно. Експерти газети відзначають її досягнення на посаді головного банкіра країни. Найголовніше – при ній був уведений змінний курс, що дозволив в підсумку стабілізувати курсові коливання. До активів Гонтаревої експерти видання також зараховують і реформу Нацбанку, і доволі успішну чистку банківської системи, що дозволило прибрати слабкі або нечисті на руку банки. За час роботи Валерії Гонтаревої були успішно виконані вимоги МВФ, і Україна отримала чотири транші від Фонду, наголошують аналітики газети.

Натомість експерт «Газети по-українськи» переконує, що звільнення Гонтаревої пов’язане із зовнішнім тиском фінансових донорів України. Економіст Андрій Новак стверджує, що після отримання траншу від МВФ і перед виданням наступного донори поставили негласні кадрові вимоги: вони дають Україні гроші, але хочуть бачити інший результат їхнього використання. Через це звільняється Гонтарева і йде з посади голова Фонду держмайна Ігор Білоус, переконаний експерт.

А ось газета «День» не виключає, що фінансовий ринок після відставки Гонтаревої може трохи розхитатися, але лише до призначення нового голови Нацбанку. Хто ним може стати? Складність, на думку газетярів, може бути в тому, що кандидатуру вносить президент, а підтримати мусить Верховна Рада. І дійти згоди вони можуть не відразу, прогнозує газета.

В цьому ж числі «День» коментує створення народним депутатом Сергієм Тарутою нової партії. Вона, на думку журналістів, не відрізнятиметься з-поміж інших політпроектів, і навряд чи стане популярною серед українців, які, здебільшого, насторожено ставляться до політиків та олігархів.

Про те, які переваги дає співпраця України з Канадою, аналізує газета «Сегодня». Видання інформує, що днями міністри оборони України та Канади підписали оборонну угоду. Однією з результатів досягнутих домовленостей став намір канадського оборонного відомства внести Україну до переліку держав, куди дозволений експорт вогнепальної зброї з Канади. Зважаючи, що країна «кленового листка» є членом НАТО, а канадська армія оснащена сучасною американською зброєю, «Сегодня» розібралася, чи означає підписаний документ, що Україна почне отримувати «летальну» західну зброю.