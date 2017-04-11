Білий дім озвучив доктрину зовнішньої політики Трампа

США не будуть виконувати роль світового поліцейського. Про це у ході прес-конференції заявив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

Спайсер зазначив, що доктрина закордонної політики президента США Дональда Трампа відповідає гаслу «Америка понад усе!».

«Ми прагнемо забезпечити захист наших національних інтересів і робити все можливе для досягнення наших інтересів у царині економіки та національної безпеки. Ми не будемо виконувати роль світового поліцейського, який бігає цілим світом. Де б ми не вдавались до дій, ми будемо виходити з чітких національних інтересів», – наголосив Спайсер, відповідаючи на запитання журналістів.

При цьому прес-секретар Білого дому зазначив, що у разі повторного використання режимом Асада хімічної зброї чи бочкових бомб, США готові розглянути можливість подальших дій.

Під час прес-конференції Спайсер також сказав, що Росія зараз знаходиться на боці таких країн, як Сирія, Північна Корея та Іран, і сказав, що у ході візиту до Росії державний секретар США Рекс Тіллерсон намагатиметься схилити Москву до активних дій проти терористичного угруповання «Ісламська держава».

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