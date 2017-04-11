Якщо не буде серйозних політичних потрясінь, уряд працюватиме ще мінімум рік – Юрчишин

Кабінет міністрів Володимира Гройсмана працюватиме ще мінімум рік, прогнозує головний експерт антикорупційної групи «Реанімаційного пакету реформ», виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. В ефірі Радіо Свобода він також висловив думку, що серйозних кадрових ротацій у складі уряду також не слід очікувати, тому що для голосувань за відставку і призначення нових міністрів потрібно створювати ширшу коаліцію.

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​– Якщо коротко окреслити здобутки та провали, чим може похвалитися уряд після року своєї роботи?

Організаційно уряд достатньо серйозно впорався

– Ми пригадуємо, в яких умовах починав роботу уряд – фактично була достатньо відчутна політична криза довіри між урядом і парламентом. Зрештою уряд зміг налагодити управлінські процеси, зміг вчасно подати проект бюджету до Верховної Ради, зміг затвердити програму своєї діяльності і звітуватися за програмою своєї діяльності. Тому організаційно уряд достатньо серйозно впорався.

Ті пріоритети, які були названі Володимиром Гройсманом коли він вступав на посаду – частину з них вдалося просунути завдяки приходу нових команд в міністерства. Наприклад, Міністерству охорони здоров’я, незважаючи на дискусії, на моментами політичний тиск, вдалося зберегти міжнародні закупівлі ліків і так само активізувати законодавчу роботу із впровадження реформ первинної сфери охорони здоров’я.

В той же час, на митниці, у Державній фіскальній службі досягнення стриманіші. Хоча автоматичне відшкодування податку на додану вартість нарешті запрацювало. Єдине, що для цього знадобився майже рік.

Однозначний позитив цього уряду – це більша відкритість, наприклад, для представників бізнесу, для громадських організацій

Що можна назвати як однозначний позитив цього уряду – це більша відкритість, наприклад, для представників бізнесу, для громадських організацій. Потрапити на наради до уряду Яценюка було практично неможливо, в той же час уряд Гройсмана є куди більш відкритим: всі презентації програм, звітів відбуваються не лише в офіційних установах, а й у виступах перед громадськістю, на нарадах з експертами, як українськими, так і міжнародними. Тому можна сказати, що організаційно і за відкритістю цей уряд достатньо успішний.

– Вчора було оприлюднено міжнародний рейтинг компанії Ernst & Young, згідно з яким за рік Україна в питаннях бізнес-корупції, тобто готовності бізнесменів дати хабаря за вирішення питань, піднялася на перше місце. Як ви гадаєте, що в уряді думають з цього приводу? Тому що митниця й інші контролюючі органи – це саме їхня проблема.

Відсутність покарання за вчинений злочин стимулює те, що частина бізнесменів іде в тінь і починає просто домовлятися з чиновниками

– Тут суміжна проблема, бо, насправді, якщо вчитуватися в звіт Ernst & Young, вони зазначають, що ключовою проблемою є безкарність. Тобто фактично бізнесмен і сам розуміє, що залучившись до корупційного порушення він не понесе відповідальності, так само, як і чиновник, який примушує його платити хабар. Тут має бути суміжна відповідальність як уряду, так і судової та правоохоронної систем. Відсутність покарання за вчинений злочин стимулює те, що частина бізнесменів іде в тінь і починає просто домовлятися з чиновниками, розуміючи, що так швидше і в короткотерміновій перспективі вигідніше, а чиновники, на жаль, не гребують тим, щоб надалі бути залученими в корупційні дії, бо покарання, особливо для топ-чиновників, немає.

– Як Ви гадаєте, чи зміниться щось в цій ситуації, чи буде продовжуватися антикорупційна боротьба, якщо уряд продовжить свою роботу і в наступному році? І чи продовжить ще на рік, Ваша думка яка?

– Я думаю, що уряд буде працювати ще мінімум рік. Звісно, якщо не буде якихось серйозних політичних потрясінь чи геополітичних потрясінь, то уряд в загальній своїй кількості збереже посади. Ймовірно, частина людей відійде – ми вже бачимо позиції стосовно Фонду держмайна; голова Нацбанку не є членом уряду, але це також говорить, що певні кадрові ротації також відбудуться.

– І в складі міністрів можливі кадрові ротації? Кажуть, що з деякими міністрами у прем’єра склалися напружені стосунки. Кого, Ви прогнозуєте, можуть відправити у відставку?

Висмикуючи одного міністра потрібно зібрати голоси за його відставку, за його заміну, відповідно, треба створювати ширшу коаліцію

– Я думаю, що найближчим часом серед міністрів відставки не очікуються. Про напружені стосунки між прем’єр-міністром та міністром інфраструктури паном Омеляном чули всі, але навряд чи зараз прийматимуть жорсткі кадрові рішення, бо в такій політично чутливій ситуації, яка є зараз, це може стати ефектом доміно: висмикуючи одного міністра потрібно зібрати голоси за його відставку, за його заміну, відповідно, треба створювати ширшу коаліцію. Ми розуміємо, що в парламенті в «Народного фронту» і «Блоку Петра Порошенка» зараз немає достатньої кількості голосів. Відповідно, це може викликати те, що ті групи і фракції, які залучені до формування коаліції, за відставку одного міністра захочуть інших кадрових рішень на рівні міністерств. Це може стати тим же ефектом доміно, коли за одним міністром може посипатися вся система уряду, тому я передбачаю, що найближчим часом якихось серйозних кадрових ротацій не буде.

Стосовно антикорупційної діяльності – то в даному випадку в нас є претензії до уряду, досі, незважаючи на те, що три тижні тому уряд звернувся до громадськості з проханням пропонувати своїх кандидатів до аудиторського комітету Національного антикорупційного бюро, і ми запропонували ряд міжнародно визнаних експертів в цій сфері – це рішення не прийнято. Скоріш за все, через фактори, які знаходяться поза урядом, тому що ні прем’єр, ні президент, ні парламент теж своїх кандидатів не висунули.