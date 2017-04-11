(Друкуємо мовою оригіналу)

На предприятиях оккупированного Донбасса рабочих заставляют подписывать «обращения» в Венецианскую комиссию и в Конституционный суд Украины. Фотографию такого обращения прислал нам рабочий одной из донецких шахт. В этом «обращении» сепаратисты требуют оценить законность решений, принятых Верховной Радой в феврале 2014 года. Эксперты считают, что подобные сборы подписей под «обращениями», организованные сепаратистами, не имеют никакой юридической силы. Версий, почему сепаратисты решили сейчас организовать подобные показательные акции, много.

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Один из радиослушателей «Донбасс.Реалии» – рабочий одной из донецких шахт – прислал нам фото «обращения», под которым «руководство» предприятия заставляло ставить подписи. Это обращение состояло из двух требований. Первое из них выглядит так: «Мы, граждане Украины, проживающие на Донбассе, в районе военного конфликта, требуем от ОБСЕ инициировать обращение в Венецианскую комиссию на предмет соответствия Конституции Украины законов, принятых Верховной Радой в феврале 2014 года»

Сепаратисты, скорее всего, имеют в виду решения Верховной Рады об отстранении беглого президента Виктора Януковича, о создании нового парламентского большинства и о формировании нового правительства Украины, считает эксперт по конституционному праву Александр Москалюк. Таким образом боевики пытаются привлечь внимание международных организаций, но этот сбор подписей не имеет юридического веса, уверен он.

Венецианская комиссия будет рассматривать такие «обращения», потому что это будет означать частичную легитимизацию «ДНР» на уровне Европы

«Любое решение Венецианской комиссии имеет исключительно рекомендационный характер. А во-вторых, мне слабо верится, что Венецианская комиссия будет рассматривать такие «обращения», потому что это будет означать частичную легитимизацию «ДНР» на уровне Европы. Но, при наличии санкций, такого не может быть», – говорит Александр Москалюк.

В «обращении», которое боевики заставляли подписывать жителей Донбасса, есть еще одно требование: «Требуем от народных депутатов Украины обратиться в Конституционный суд на предмет соответствия Конституции Украины законов, принятых в феврале 2014 года».

Политологи называют несколько возможных причин сбора подписей среди жителей неподконтрольных территорий. Несмотря на то, что юридического международного веса эти «обращения» не имеют, но их могут использовать внутри России как пропаганду для дискредитации украинской власти, считает политолог Тарас Черновол.

По его мнению, это обращение могло готовиться к «русской весне» в Европе, когда на выборах во Франции, Голландии, Болгарии Россия ожидала победы лояльных сил и намеревалась предоставить европейским странам такие «документы». Но весна провалилась, а обращение собирают по инерции.

Не исключен вариант, что таким образом сепаратисты хотят заявить, что Янукович и Азаров для них до сих пор остаются «законной властью», говорит политолог. Но возвращение на Донбасс этих политиков маловероятно, считает политолог Тарас Черновол.

Полный юридический абсурд в том, что боевики обращаются к депутатам Верховной Рады, тем самым признавая ее легитимность. Но в то же время они требуют признать незаконными решения украинского парламента

«Формально такими письмами можно было бы создавать основание для возвращения на Донбасс Януковича и Азарова как якобы «легитимных представителей», – говорит Черновол. – Якобы произошла «нелегитимная смена власти», значит, они остаются «легитимными». Юридическая абсурдность этого понятна. Но и Азаров, и Янукович не имеют абсолютно никакого политического авторитета в этих сепаратистских образованиях. Их там не воспринимают, более того, руководство этих объединений приняли «решение», которым запретили и Януковичу и Азарову въезд».

Эксперты считают, что подобное «обращение» – полный юридический абсурд. Абсурдность заключается в том, что боевики обращаются к депутатам Верховной Рады, тем самым признавая ее легитимность. Но в то же время они требуют признать незаконными решения украинского парламента, одним из которых было создание конституционного большинства, то есть самой нынешней Верховной Рады.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)