Росія тестує Трампа (світова преса)

Перспективи візиту державного секретаря США Рекса Тіллерсона до Москви та заяви голови британської дипломатії Бориса Джонсона щодо можливості запровадження нових санкцій щодо російських і сирійських військових чиновників у відповідь на хімічну атаку у Сирії. Ці теми є головними на шпальтах світових ЗМІ. Також західні медіа звертають увагу на ситуацію із відставкою голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Видання The Financial Times звертає увагу на ситуацію з відставкою голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, що, вважають журналісти, спричинило непевність на Заході щодо подальшого курсу Києва на шляху економічних реформ.

Валерію Гонтареву, яка нещодавно скаржилася на «нереальний тиск», хвалили за очищення українського банківського сектору і допомогу стабілізувати економіку після трьох років російського військового вторгнення, наголошується у статті.

«Моя місія виконана», – цитує The Financial Times слова Гонтаревої.

Упродовж останніх тижнів соратники Гонтаревої говорили, що вона втомилася від тиску, зауважують журналісти видання. Сама ж Валерія Гонтарева в останньому інтерв’ю The Financial Times заявила, що під час роботи вона стикалася з погрозами від олігархів, тиском і образами.

Валерія Гонтарева закрила 180 банків, деякі із них були пов’язані з відмиванням грошей, а також зробила вільний валютний курс, що призвело до різкої девальвації гривні.

Наразі ж залишається невідомим, хто замінить на посаді 52-річну Валерію Гонтареву, зауважує The Financial Times, наголошуючи, що кандидатуру на цю посаду призначає президент, але її має затвердити український парламент.

Журналісти видання The New York Times пишуть, що державний секретар США Рекс Тіллерсон здійснить свій перший візит до Москви, де, як очікують, він тиснутиме на Росію щодо її дій у Сирії.

Але, наголошують журналісти видання, Тіллерсон має усвідомити, що дії Росії у Сирії не єдиний приклад підривної діяльності, яку здійснює Володимир Путін з часу інавгурації Дональда Трампа.

У січні підтримувані Росією сепаратисти на сході України, найімовірніше за вказівкою пана Путіна, посилили бої проти українських урядових військ, що спричинило найвищий за останніх півтора роки рівень насильства, мовиться у статті. Журналісти наголошують, що це є прямим викликом Мінським домовленостям, укладеним між Україною і Росією за посередництва Німеччині і Франції, а також підтримки США.

У середині лютого, продовжує The New York Times, Володимир Путін заявив, що Росія визнаватиме «паспорти», видані сепаратистами на Донбасі. А пізніше того ж місяця, луганські сепаратисти анонсували, що російський рубль стане «їхньою офіційною валютою». Ці дії, наголошується у статті, є свідченням просування російського суверенітету на частину сходу України.

«Що ж зробила адміністрація Трампа у відповідь на це?», – запитують журналісти видання. Чітку позицію щодо цього висловили віце-президент США Майк Пенс, міністр оборони Джеймс Маттіс, а також посол США в ООН Ніккі Гейлі. Але досі не було конкретного засудження від Дональда Трампа, і, що найважливіше, не було дій.

Адміністрація Дональда Трампа має вибудувати чітку політику щодо Росії, зазначає The New York Times, зокрема, потрібно чітко говорити, що є неприйнятним.

Британський щоденник The Independent зазначає, що Росія зіштовхнулася з загрозою нових міжнародних санкцій під час зростання напруги, спричиненої смертельною хімічною атакою у Сирії.

Перед зустріччю G7 в італійській Тоскані голова МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив, що президент Росії Володимир Путін має визначитися, чи підтримує він «токсичний режим» сирійського президента Башара аль-Асада, або ж допоможе зупинити кривавий конфлікт у Сирії, що триває шість років.

За словами Бориса Джонсона, санкції можуть стосуватися ключових військових фігур з Росії і Сирії, які допомагають режиму аль-Асада, і будуть віддзеркалювати обмеження, запроваджені через російську анексію українського Криму, зазначає The Independent.

Але після появи новини про потенційне покарання для Москви, російські дипломатичні інсайдери почали спроби вбити клин між Вашингтоном і Лондоном, заявляючи, що ситуація була «надто серйозною, щоб витрачати багато часу на Бориса», і що вони чекатимуть, що скажуть американці, наголошується у статті.

The Independent, з посиланням на близькі до голови британського МЗС джерела, повідомляє, що під час вечері G7 він оцінюватиме підтримку санкцій, щоб переконати союзників виробити спільну позицію, яку пізніше цього тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон зможе представити президенту Росії Володимиру Путіну.