Запорожье – Почти три года назад они перебрались в Запорожье и остались здесь. Футболисты луганской «Зари» тренируются и принимают домашние матчи в городе над порогами. Сейчас команда готовится к матчу с киевским «Динамо». Чем живет футбольный клуб узнавали наши корреспонденты, побывшие на открытой тренировке «Зари» в Запорожье.

Пробежка, разминка и тренировка. На одном поле – фанаты, журналисты и профессиональные футболисты. В рамках всеукраинской акции «Тренировка со звездой» общее занятия проводят наставники луганского футбольного клуба «Заря». А по завершении встречи – дружеский матч смешанных команд участников акции. В роли рефери главный тренер «Зари» – Юрий Вернидуб.

«Одно дело смотреть картинку, другое – испробовать на себе. Ту же тренировку: что это тоже не все так просто, не так все легко, это адский труд. В 10 лет пошел в секцию футбола в Житомире и с тех пор… Мне сейчас 51 год, считайте 41 год я люблю это вид спорта. Это моя жизнь, это мое все, поэтому даже представит себя не могу без футбола», – рассказывает главный тренер команды.

Два футбольных тайма по 10 минут – и «Тренировка со звездой» завершена. Своими эмоциями делится участник занятия – корреспондент телеканала «2+2» в Запорожье Яков Носков.

«У меня после первых двух рывков появилось наконец-то ощущение, что у меня есть сердце, печень, легкие. Я каждый это орган почувствовал в отдельности. Вместе и в отдельности. Мне очень тяжело представить, как неподготовленный человек может выбегать 5-7 минут, не говоря уже о 90, которые выбегают профессиональные футболисты и при этом нужно не просто бегать, а исполнять что-то на поле», – говорит журналист.

Чем живет луганская «Заря» в Запорожье?

Проходило занятие на учебно-тренировочной базе «Зари» в Запорожье. Именно в этом городе с лета 14-го года базируется футбольный клуб. Свой выбор на Запорожье остановили после ознакомления с футбольными стадионами в других городах, поясняет генеральный директор клуба Сергей Рафаилов.

«Я проездил…Когда говорят некоторые мечтатели, что надо 20 команд, а я проездил по всем этим городам, которые говорят – Винница, Житомир, Ровно, и видел эти стадионы. Они не соответствуют уровню Премьер Лиги. Поэтому остановились на Запорожье. Благодарны руководству города. На тот момент руководство «Металлурга» (запорожский футбольный клуб, выступавший в Премьер Лиге и расформированный в конце 2015 – начале 2016 года. После ликвидации клуба в марте 2016 года представители запорожского фан-движения и руководство местной команды «Росса Неро» приняли решение о переименовании ее в «Металлург». Сейчас команда выступает во Второй Лиге – ред.) согласилось с нами делить стадион, проводить матчи», – поясняет руководитель клуба.

«Заря» не только тренируется в Запорожье, но и принимает здесь домашние матчи. В этом месяце луганчане уже сыграли с «Шахтером» и «Александрией». А сейчас готовятся к матчу с киевским «Динамо», рассказывает игрок «Зари» Эдуард Соболев.

«Что тут можно говорить о киевском «Динамо». Это один из лидеров чемпионата. Какого-то настроя на них не нужно. Просто разберем их сильные и слабые стороны – и будем действовать на футбольном поле», – говорит футболист.

Собственных фанатов в Запорожье у команды пока нет. Генеральный директор клуба Сергей Рафаилов говорит: на матчах рады всем любителям футбола.

«Приходите и смотрите футбол. Все равно за кого будете болеть – за «Зарю» или «Шахтер», «Динамо». Вы видели, если, конечно, смотрели, матч между «Шахтером» и «Зарей», который был здесь в Запорожье. На трибунах сидели в вперемежку шарфы «Зари» и «Шахтера», дружно кричали. Это то, что нужно нашему футболу – он, хотя бы на стадионе людей должен сплачивать, а не разъединять», – делиться менеджер «Зари».

Матч между луганской «Зарей» и киевским «Динамо» состоится уже в эту пятницу, 14 апреля, на запорожском стадионе «Славутич-арена».

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)