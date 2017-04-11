Ціна гастролей російських артистів в окупованому Криму

Тиждень тому заборонили в'їзд до України російській гумористці Олені Воробей. Раніше заборона торкнулась учасниці конкурсу «Євробачення-2017» від Росії Юлії Самойлової. Як Служба безпеки України відстежує артистів-порушників, які виступають у Криму в порушення українського законодавства? Скільки заробляють російські артисти на анексованому півострові? Яким для них буде збиток від втрати українського глядача? Чи чекають в Україні російських артистів? Про це говоримо з театральним продюсером Євгеном Половченею і радником голови СБУ Ярославом Антоняком.

Російську гумористку Олену Воробей не пустили на гастролі до Києва 2 квітня через те, що 2015 року вона незаконно відвідувала анексований Крим. Згідно із законодавством України, іноземні громадяни можуть перетинати адмінкордон із півостровом тільки з боку материкової України. Як прокоментувала Воробей, такі закони нагадують їй «ганебну Берлінську стіну й палестинсько-ізраїльські відносини». 22 березня СБУ заборонило учасниці «Євробачення» від Росії Юлії Самойловій в'їзд до України на три роки через її виступ у Криму. Президент України Петро Порошенко повідомив, що участь Самойлової в конкурсі була провокацією з російської сторони, на яку Україна не пішла. На початку 2017 року СБУ зробила виняток для однієї з фігуранток «чорного списку» ‒ співачки Наташі Корольової. Їй дозволили приїхати до Києва на похорон бабусі. За останні два роки СБУ заборонила в'їзд до України понад 140 російським артистам, серед них ‒ Олег Газманов, Валерія, Лев Лещенко, Йосип Кобзон. У СБУ повідомили, що перелік осіб, яким заборонений в'їзд до України для професійної діяльності, відомством не ведеться.

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‒ Із нами на зв'язку театральний продюсер Євген Половченя. Євгене, як СБУ відстежує концертну діяльність того чи іншого виконавця? Чи стикалися Ви з заборонами на в'їзд для артистів?

Половченя: Безумовно, стикалися. За останні два тижні було три заборони для акторів: Олени Воробей, Анфіси Чехової й Володимира Стержакова. Їм поставили заборону на в'їзд (до України ‒ КР) на три роки в паспорт. Відстежує ситуацію з акторами не СБУ, у в'їзді їм відмовляє Держприкордонслужба України. Коли вони бачать публічну особу, запрошують дати пояснення до кабінету чергового офіцера, записують на камеру. Ставлять питання: «Чи були ви в Криму?». Актори кажуть, що не були. Але, незрозуміло на якій підставі, їм ставлять відмову й депортують. Відбувається це тому, що активісти в Києві й Одесі пишуть листи, аж до погроз, із попередженнями, що робитимуть усе для зриву концерту. Так було з Крістіною Орбакайте ‒ їй не заборонений в'їзд до України, але концерти рекомендували перенести. Це пов'язано з наближенням «Євробачення». Так, вона була в Криму, прилетіла літаком «Москва-Сімферополь». Це порушує закон України. Але все це політичні моменти.

​‒ Наскільки я знаю, була ситуація, коли зірвали організований Вами концерт в Одесі. Тоді артист, який не був у Криму, отримав заборону на в'їзд до України.

Людина не в'їжджала до Криму, але прикордонники, не перевіряючи, на підставі афіші в пошуковику стверджують, що артист був у Криму, і ставлять заборону на в'їзд на три роки

​Половченя: Так, така ситуація була з актором Володимиром Стержаковим. Узагалі буває таке: кримський організатор призначає гастролі в кількох містах України, афіша потрапляє в інтернет. Концерт скасовується з різних причин, але афіша ж залишається в мережі. Людина не в'їжджала до Криму, але прикордонники, не перевіряючи, на підставі афіші в пошуковику стверджують, що артист був у Криму, і ставлять заборону на в'їзд на три роки. При цьому Стержаков п'ять або сім разів за останній час перетинав кордон України, і питань до нього не було. А 2 квітня з'явилися, інший офіцер, на іншому прикордонному пункті, ухвалив таке рішення. І ось цей момент відповідальності за ухвалення таких рішень неясний. Коли призначали концерт Орбакайте, організатори зробили офіційний запит до СБУ. СБУ претензій до Орбакайте не мала і зробила висновок, що вона може проводити концерти. Та й зараз концерти не скасовані, а перенесені, так що претензій не виникло.

‒ Виходить, що питання заборони в'їзду до України визначає не СБУ, а прикордонна служба, єдиної бази інформації у прикордонників немає, і людині може пощастити, а може не пощастити. Окрім того, українські прикордонники визначають, виступав артист в Криму чи ні, на підставі не оперативних даних від спецслужб, а на підставі пошуку в інтернеті.

Половченя: Так, це так. Тепер ми навіть налагодили систему: подаємо до прикордонслужби запит із паспортними даними акторів, яких чекаємо на гастролі. Отримуємо позитивну відповідь про те, що претензій немає. Але гуглять же вони в останній момент, коли актор уже прибуває до пункту пропуску. І це такі кішки-мишки. Нагуглять чи ні, виявиться інформація в інтернеті правдою чи неправдою. Якщо в людини в паспорті немає штампа аеропорту «Сімферополь», доказова база в подальшому майже відсутня.

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‒ Скільки заробляє російський артист на українському ринку? Які втрати від скасування виступів в анексованому Криму?

Шоу-бізнес у Криму сьогодні в занепаді. Більше трьох міст охопити неможливо

​Половченя: Шоу-бізнес у Криму сьогодні в занепаді. Більше трьох міст охопити неможливо. В Україні все залежить від рівня актора, від купівельної спроможності громадян. Так що тут чотири міста: Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Київ. Актори другого ешелону, квитки на концерти яких коштують 600-800 гривень, можуть зібрати зал у шести-семи містах. Якщо це хороший продукт, артиста можна привезти два рази на рік. Я не можу говорити про гонорари. Якщо це, умовно, Крістіна Орбакайте ‒ це більш ніж 10 тисяч доларів, але точніше не скажу.

‒ Тобто в разі заборони на в'їзд упущений прибуток умовної Крістіни Орбакайте ‒ приблизно 80 тисяч доларів на рік, якщо ми беремо мінімальний гонорар і концерти в чотирьох українських містах-мільйонниках двічі на рік?

Половченя: Так, усе правильно.

‒ Наскільки, з Вашого досвіду, затребувані зараз російські артисти в українських містах?

Половченя: У нас в основному вимкнуті російські канали, але є Інтернет, є серіали. І люди готові йти на популярних акторів. Наші ринки завжди були переплетені: українські артисти, естрада теж дуже популярні в Росії. Вони їздять туди, звідти їдуть до нас. Популярність акторів першого ешелону на кшталт Тетяни Васильєвої не падає ‒ але артисти такого класу збирають повні зали в багатьох країнах.

‒ З нами на зв'язку радник голови СБУ Ярослав Антоняк. Ярославе, яка механіка відстеження того, був чи не був російський артист у Криму? Хто в підсумку ухвалює рішення про недопуск? Чи є координаційний центр, чи це завжди залишається на розсуд конкретного прикордонника в конкретному пункті пропуску?

Немає ніяких міфічних списків російських акторів, яким заборонено в'їжджати до України. Рішення ухвалюється окремо в кожному випадку

​Антоняк: Єдиного центру немає, і рішення ухвалюють як СБУ, так і Держприкордонслужба. Заборона в'їзду через порушення правил перетину адмінкордону з Кримом накладає Держприкордонслужба. Наше відомство ухвалює рішення, коли йдеться про осіб, які ведуть суспільно небезпечну діяльність, коли їхній в'їзд небажаний із міркувань безпеки. Але зрозумійте, немає ніяких міфічних списків російських акторів, яким заборонено в'їжджати до України. Рішення ухвалюється окремо в кожному випадку, винятково в разі наявності інформації про порушення законодавства або загрозу національній безпеці.

Оригінал публікації ‒ на сайті проекту Радіо Свобода «​Крим.Реалії»​

(Над текстовою версією матеріалу працювала Галина Танай)