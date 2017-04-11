Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього є інформація про план випустити хімічну зброю в Сирії, зокрема в південних регіонах Дамаска, і звинуватити у цьому сирійську владу. Після авіаудару із застосуванням хімічної зброї в місті Хан-Шейхун у провінції Ідліб, яке контролюють повстанці, і Дамаск, і Москва заявили, що сирійські урядові літаки, мовляв, звичайними боєприпасами знищили «завод і склад хімічної зброї повстанців», що й призвело до масового отруєння й загибелі понад 80 людей. Цю версію відкинули повстанці і заперечили фахівці з хімічної зброї, які заявили, що події в Хан-Шейхуні стали результатом саме застосування бойової хімічної зброї, а не гаданого знищення складу саморобних отруйних речовин. (Відео Reuters)