Україні потрібен уряд прориву, в цього ж уряду не відчувається драйву – Шеремета

Гість: Павло Шеремета, екс-міністр економічного розвитку і торгівлі України; Тарас Березовець, політичний експерт.

Не збирається балотуватися на президента і не створює свою політичну силу – повідомив сьогодні на прес-конференції прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Цього тижня уряду, який очолює Гройсман, виповнюється рік. Журналістам він озвучив п’ять пріоритетних реформ, серед яких реформа пенсійної системи та створення ринку землі, що їх вимагає МВФ, продаж неефективних активів, реформи освіти і сектору охорони здоров’я. Першу річницю свого уряду Гройсман відзначає на тлі відставки голови Фонду держмайна України та анонсованої відставки голови Національного банку України.

Олена Ремовська: Пане Березовець, які Ви розставили б акценти на підсумках року уряду Гройсмана?

Коли Яценюк прийшов до влади, то на рахунках Держказначейства було 108 тисяч гривень, а коли прем’єром став Гройсман – цих грошей було вже понад 100 мільярдів

​Тарас Березовець: Уряд Гройсмана – це вже третій уряд після трагічних подій, які відбулися після втечі президента Януковича. Виклики, які стояли перед урядами, були абсолютно неспівмірними. Гройсману дісталося набагато спокійніше господарство. Коли Яценюк прийшов до влади, то на рахунках Держказначейства було 108 тисяч гривень, а коли прем’єром став Гройсман – цих грошей було вже понад 100 мільярдів.

Склад уряду Гройсмана, мабуть, кращий, ніж у Яценюка – більше професіоналів і менше політичних призначенців

Говорити про великі досягнення буде трошки перебільшенням. З точки зору професіоналізму, склад уряду Гройсмана, мабуть, кращий, ніж у Яценюка – більше професіоналів і менше політичних призначенців. Але є дуже серйозні проблеми у комунікації між Гройсманом і Адміністрацією президента. Цього теж не приховують ні там, ні там. І достатньо складні стосунки між окремими фракціями і прем’єром.

– Пане Березовець, є, принаймні публічно, певні конфлікти між прем’єром і деякими міністрами. Це грає на користь уряду?

Тарас Березовець: Кадрові ротації потрібні. Відставка уряду у нинішніх умовах є вкрай малоймовірною. Я оцінив би шанси у 10%, не більше. Але щодо складу уряду, то точно потрібно міняти міністра палива і енергетики Насалика. Ситуація, яка склалася в енергетичній сфері, неприпустима. Головну відповідальність за це несе саме цей міністр. Щодо соціального блоку, то є претензії і до Андрія Реви, до віце-прем’єра Павла Розенка. По інших міністрах кричущої потреби заміняти, як з Насаликом, сьогодні немає. Як команда уряд склався і працює непогано.

– Пане Березовець, з 1 січня була підвищена мінімальна зарплата; за підсумками минулого року, було зростання економіки. Наскільки справедливими є зауваження українців на адресу уряду Гройсмана, що рівень життя залишається вкрай низьким?

Тарас Березовець: Українцям завжди не подобається влада. Це природний стан. І українці дуже рідко голосують за ті самі політичні сили, за які голосували перед тим. Це нормально для нашої електоральної культури. Говорити об’єктивно, що уряд Гройсмана міг кардинально щось змінити в нинішніх умовах, буде неправильно – Україна перебуває у стані неоголошеної війни з Російської Федерацією. Але є подвижки, в яких точно потрібно вимагати більше ефективності від роботи уряду. Це не тільки щодо математичного підняття пенсій і зарплат.

Головна проблема – з України масово виїжджають люди найбільш працездатного віку

Головна проблема – з України масово виїжджають люди найбільш працездатного віку. Україна стає донором людським, гуманітарним для наших сусідів, насамперед Польщі, Угорщини, Румунії. Якщо проблема не буде розв’язана найближчим часом, то ми стикнемося з такою депопуляцією, заповнити яку Україна зможе хіба що за рахунок мігрантів. Мабуть, це будуть країни Середньої Азії.

– Пане Шеремета, Україні який уряд потрібен? Технократів?

Україні потрібен уряд прориву. Цей уряд є для стабілізації ситуації. Але не відчувається драйву. Стрімке зростання вимагає дві речі – подолання корупції, захист прав власності

​Павло Шеремета: Україні потрібен уряд прориву, стрімкого розвитку. Україні потрібна філософія і ідеологія швидкого економічного, соціального розвитку. Цей уряд є для стабілізації ситуації. Але не відчувається драйву. Швидке, стрімке зростання вимагає дві речі – подолання корупції, захист прав власності. Мені здається, що це є два найбільші провали, які ми бачимо впродовж цього року.

– Оприлюднений вчора рейтинг міжнародною компанією «Ернст енд Янг» – Україна перша за рівнем корупції у бізнесі серед 41 країни. Чому невдачі на цьому полі?

Певні просування є. Елементи, необхідні для дерегуляції, упрозорення держзакупівель – це, два найбільші прориви

​Павло Шеремета: Певні просування є. Елементи, необхідні для дерегуляції, упрозорення держзакупівель (дуже серйозне!) – це, напевне, два найбільші прориви. Вони є менші, ніж суспільство очікувало. Суспільство очікувало викорінення корупції майже повне. Давайте також і не забувати, що йому і обіцяли «жити по-новому». Проти цих очікувань суспільство говорить: що ми досягли, то є далеко недостатнім.

Проблеми є по держпідприємствах і по управлінню ними

У деяких галузях у нас насправді спостерігається відкат. Проблеми є по держпідприємствах і по управлінню держпідприємствами. Там є найбільші і найгірші корупційні схеми. Я підтримую тут прем’єра, що це повинна бути одна з найнагальніших реформ – приватизація і виведення «набіло» діяльності цієї галузі.

– Пане Шеремета, а у Вас є рецепт деолігархізації українського уряду? До річниці уряду Гройсмана, наприклад, видання «Фокус» звертає увагу, що з 2016 року цей процес припинився.

Олігархи продовжують потужний політичний тиск і вплив на ухвалення рішень

​Павло Шеремета: Олігархи продовжують потужний політичний тиск і вплив на ухвалення рішень. Очевидно, намагаються захистити ті острівці, які у них залишилися. Так було, є і буде. Це страшенна боротьба. Ми це зараз бачимо по НБУ також.

– Пане Шеремета, сьогодні прем’єр-міністр сказав, що він спілкується з українськими олігархами, але ні від кого не є залежний. Але ж це нам і не гарантує ніяких змін у процесі деолігархізації.

Павло Шеремета: На жаль, тут немає пігулки. Крім припинення зловживань. Я не знаю, з якою метою прем’єр зустрічається з олігархами. Тут є ще питання. Але для того, щоб бути здоровим, треба бігати щоранку і обливатися холодною водою.

Якщо мова про деолігархізацію, то є два процеси, які потрібно робити. Розвиток малого і середнього бізнесу, які роблять конкуренцію олігархам – малий, який ставатиме середнім, і середній, який ставатиме великим. Для цього потрібна демонополізація. Повинна бути активізована робота нового комітету з антимонопольної діяльності, якого я зараз не бачу. При тому, що у нас цілі галузі монополізовані! Тут якраз і є вплив олігархів. Я впевнений, що частина цих зустрічей і розмов є саме про це також.

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