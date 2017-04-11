Центральну та Східну Європу звинувачують у замалій підтримці України – міністр закордонних справ Угорщини

До Києва з візитом прибули глави зовнішньополітичних відомств Угорщини, Чехії та Словаччини. Дипломати наголосили: варто віддати належне українським реформам. Незважаючи на війну, процес зрушив з місця, а ключові антикорупційні інституції вже працюють. Представники країн Вишеградської четвірки запропонували свою допомогу у здійсненні наступних кроків. По завершенні раунду зустрічі у Києві міністри вирушили до Варшави.

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Міністри закордонних справ України, Словаччини, Угорщини та Чехії на зустрічі Вишеградської четвірки та Східного партнерства у Варшаві планують обговорити протидію російській пропаганді. За словами Мирослава Лайчака – голови МЗС Словаччини, Євросоюз і НАТО дуже серйозно ставляться до загроз російської гібридної війни.

Країни центральної та Східної Європи часто обвинувачують у замалій підтримці України – так розпочав свій виступ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто. Однак судити варто за діями. Сійярто перелічив угорські програми допомоги для Закарпаття, які налічують близько 200 мільйонів доларів. Він також нагадав, що в Україні проживає 150 тисяч етнічних угорців – і «карати» їх за подвійне громадянство було б «неприйнятним».

«Для Угорщини це було б неприйнятним, якби угорців карали за те, що вони є угорськими громадянами і водночас – добропорядними громадянами України. Тож ми сподіваємося, що тут нам вдасться досягнути двосторонньої угоди, яка не завдасть шкоди угорцям, які живуть в Україні», – заявив він.

Питання подвійного громадянства є принциповим через російську агресію

На це Павло Клімкін відповів, що питання подвійного громадянства є принциповим через російську агресію.

НАТО і Євросоюз розглядають російську гібридну війну як серйозну загрозу

Клімкін також наголосив, що Захід повинен посилювати протидію російській пропаганді. За словами словацького міністра Мирослава Лайчака, Євросоюз і НАТО сприймають гібридну війну як серйозну загрозу.

Чехія пов’язує режим санкцій проти Росії з повним виконанням Мінських угод

«Феномен гібридної війни зачіпає нас усіх. Ми приділяємо цьому дуже значну увагу на національному рівні, у Євросоюзі, а також у НАТО. Усі доведені випадки допомагають нам дізнатися більше і бути краще готовими, щоб протистояти такій пропаганді чи втручанню у наші внутрішні дискусії», – сказав Лайчак.

Міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек наголосив, що Чехія пов’язує режим санкцій проти Росії з повним виконанням Мінських угод. При цьому обмеження, пов’язані з анексією Криму, повинні залишатися навіть після «мінська».

«Ми постійно закликаємо всі сторони повністю виконувати Мінські угоди, – сказав дипломат. – Ідеться про те, щоб політична частина Мінських домовленостей була виконана раніше від військової частини і до того, як український уряд зможе відновити контроль над кордоном із Росією».

Раніше представники української влади неодноразово наголошували, що політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після виконання безпекової частини.

Опитані Радіо Свобода експерти зазначили: хоч Вишеградські країни і скептично ставляться до Євросоюзу, Україна отримує від них вагому допомогу. Однак це не зупиняє політиків Угорщини або Польщі використовувати популістські закиди на адресу Києва, щоб підняти свої рейтинги серед місцевих виборців.