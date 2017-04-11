Уряд втрачає імунітет: чи вистачить Гройсману підтримки у парламенті?

Володимир Гройсман підбив підсумки своєї роботи на посаді прем’єр-міністра. Зростання економіки, підвищення мінімальної зарплати та реформа низки відомств – зокрема, такі досягнення уряду він представив журналістам. Звітувати перед депутатами Гройсман буде вже у травні. 14 квітня виповнюється рік, як він очолює уряд, тоді ж закінчується річний імунітет уряду. Після цього у Ради з’явиться можливість відправити його у відставку, висловивши вотум недовіри. Чи вистачить Гройсману підтримки у парламенті під час річного звіту?

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/uryad-vtracha-muntet-chi-vistachit-groysmanu-pdtrimki-u-parlament">SoundCloud</a>

Свій виступ перед журналістами прем’єр Володимир Гройсман розпочав з презентації власних досягнень. У свої «обіцяв-зробив» він зараховує, зокрема, зростання економіки, збільшення мінімальної зарплати, «детінізацію» митниці.

Під час розмови Гройсман апелював до минулого і втрачених можливостей. Він розказав, що було б, якби реформи розпочалися 10 років тому: Україна мала б якісні дороги, зарплати були б вищими, а тривалість життя довшим.

«Ми сьогодні маємо 95% доріг в незадовільному стані, якби 10 років тому було ухвалене рішення, то ми сьогодні б мали 10% доріг в незадовільному стані. Тобто просто українці їздили по нормальних дорогах. За роки Незалежності ми змогли б забезпечити економічне зростання і зробити Україну сильною. Натомість, у 2014 рік країну привели абсолютно слабкою і сьогодні ми маємо достатньо серйозні виклики», – зауважив Гройсман.

За цей рік уряд підготував і розпочав капітальний «ремонт» країни, однак для того, щоб його завершити, потрібні час і ресурси, зауважив Гройсман. І додав: 2017 рік повинен стати роком зростання.

Підсумовуючи, прем’єр жартує: результатами роботи не зовсім задоволений, інакше – довелося б йти на пенсію.

П’ять реформ

Аби досягти поставленої мети, Володимир Гройсман запропонував п’ять реформ: пенсійну, земельну, продажу державних активів, а також освіти та охорони здоров’я. Їх прем’єр планує встигнути здійснити до середини липня.

Особливу увагу Гройсман звернув на пенсійну реформу. Вже з жовтня українські пенсіонери отримуватимуть надбавку від 200 до 1000 гривень. Водночас, наголосив прем’єр, пенсійний вік не підвищуватимуть, а працюючі пенсіонери не платитимуть податків.

«Ми маємо побудувати справедливу систему. Не може бути так, щоб 85% зрівняли і жили на мінімальну пенсію. Якщо підводити риску – ми підвищуємо для 9 мільйонів українців пенсії, ми відмінимо оподаткування пенсій з 1 жовтня. Єдине, що нам потрібно, це, звісно, підтримка українського парламенту»

Звітуватиме перед парламентом Гройсман у травні

У п’ятницю завершується останній у квітні пленарний тиждень – наступного разу депутати зберуться аж у травні. Тоді ж має відзвітувати перед депутатами і прем’єр Володимир Гройсман про рік роботи на посаді. Після цього у Ради з'явиться можливість відправити його у відставку, висловивши вотум недовіри. Річний імунітет уряду Володимира Гройсмана закінчується 14 квітня.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/groysman-zvtuvatime-pered-parlamentom-u-travn">SoundCloud</a>

Щоби цього не сталось, очільнику Кабміна бажано мати підтримку об’єднаної коаліції, яка, на думку багатьох депутатів та політологів, існує лише на папері. Проте провладним фракціям «Блоку Петра Порошенка» та «Народному фронту» вже неодноразово вдавалось ухвалювати важливі та резонансні закони, домовляючись із колегами з груп «Відродження» та «Воля народу».

«Що стосується питання переформатування уряду – поки в коаліції таке питання не піднімалося і не обговорювалося», – сказав Гройсман під час прес-конференції.

Парубій: є хороша комунікація між урядом і парламентом

Підтримує прем’єра Андрій Парубій: Володимир Гройсман очолив уряд у період глибокої політичної кризи і за рік ситуація в країні суттєво змінилась, вважає голова Верховної Ради. Володимир Гройсман уміло «балансує» у кріслі очільника уряду: запроваджує як непопулярні реформи (підняття ціни на комунальні послуги), так і потрібні соціальні зміни (підвищення мінімальної зарплатні), додає Парубій.

«І завдяки дуже хорошій комунікації, яка існує між парламентом і урядом, я можу сказати, що ми змогли забезпечити і хорошу стабільну роботу парламенту. Тому я можу оцінити роботу уряду Гройсмана як однозначно позитивну», – сказав Парубій у кулуарах Ради, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Гончаренко: Гройсману доводиться управляти у «ручному режимі»

До уряду є низка запитань, проте загалом йому можна поставити «залік», говорить депутат від фракції «Блоку Петра Порошенка» Олексій Гончаренко. Володимир Гройсман у багатьох питаннях керує Кабінетом міністрів у «ручному режимі», проте через традиції української політики «без цього ніяк», каже він.

«Тому, це є, як на мене, досить очевидним, і важко цього позбутись. І, з іншого боку, я бачу по роботі Міністерства регіональної політики, що, в принципі, там налагоджена системна робота», – сказав Гончаренко у коментарі Радіо Свобода.

Серед вдалих ініціатив уряду Гончаренко називає підняття мінімальної зарплатні до 3200 гривень, хоч воно свого часу викликало багато побоювань. Ефективним називає і роботу міністерства фінансів, зокрема, щодо приватизації «Приватбанку»

«Це була дуже небезпечна ситуація, яку змогли державні менеджери професійно і спокійно, як то кажуть, «розрулити», – додав Гончаренко.

Більшість в парламенті є, говорить Гончаренко, і додає: сенс існування парламенту – у слові «домовлятись».

Тетерук: Є певна істерика у підстаркуватих політиків, які хочуть розпустити уряд

Успішне голосування Європарламенту за безвіз для України свідчить, що Володимир Гройсман працює ефективно, говорить заступник голови фракції «Народний фронт» Андрій Тетерук.

«Ми фракцією «Народного фронту» будемо підтримувати уряд, аби він продовжував працювати на країну», – сказав Тетерук у коментарі Радіо Свобода.

За словами Андрія Тетерука, коаліція у Верховній Раді є, адже їй вдається за потреби зібрати 226 голосів для ухвалення законів. І підстав розпустити парламент президент зараз не має, додає він.

«Є певна істерика у підстаркуватих політиків, які хочуть розпустити парламент, Кабмін, президентську гілку влади, аби отримати втрачену владу у свої руки. Розумієте, у кожного є свої фантазії», – говорить Тетерук.

Коаліція є?

Проте чи вистачить Гройсману підтримки фракцій «Блоку Петра Порошенка» та «Народного фронту» під час річного звіту? Опозиція ставить існування об’єднаної коаліції під сумнів. Та і спікер Парубій у лютому заявляв, що не має повноважень підраховувати ні членів парламентської опозиції, ні членів коаліції.

Коаліції у парламенті немає, а на уряд можуть чекати перестановки, утім, лише «косметичні». Так вважає один із лідерів «Опозиційного блоку» Юрій Бойко.

«Немає чим хвалитись, тому що люди живуть важко і економічна ситуація погіршується. Тому будь-які бравурні речі, які лунатимуть, нічого спільного з реальним життям не мають. Тому ми вважаємо, що уряд працює незадовільно», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Ляшко: Легше перерахувати, що уряд не зробив

Риторика лідера Радикальної партії Олега Ляшка подібна: прем’єр із Гройсмана поганий, адже українці – бідні. І легше перерахувати, що уряд не зробив, аніж його вдалі ініціативи, каже він.

«Взяли на себе зобов’язання в обмін на кредит вивозити необроблений ліс кругляк – це означає, що тисячі і тисячі українців залишаться без роботи. Взяли на себе зобов’язання продавати землю – це означає, що українські селяни перетворяться на батраків», – сказав Ляшко у коментарі Радіо Свобода.

А виконав уряд Гройсмана, з обіцяного, подвоєння мінімальної зарплатні та програму «безкоштовні ліки», додає Ляшко.

На думку лідера «радикалів» коаліції у парламенті немає, а домовлятись, за потреби, виходить через «корупційні договорняки»:

«Чи є життя на Марсі, чи немає життя на Марсі – про це науці невідомо. Чи є коаліція у парламенті – всі знають, що її немає», – додав лідер Радикальної партії.

Березюк: Міністра палива і енергетики Насалика слід звільнити

Найслабші галузі чинного уряду – боротьба з корупцією, правоохоронна система, паливно-енергетичний комплекс, вважає лідер фракції «Самопоміч» Олег Березюк.

«Річ, яку можна зробити – пенсійна реформа. Але без електронного реєстру фізичних осіб, без аудиту Пенсійного фонду – це нереально», – каже Березюк.

Проте уряд можна похвалити за медичну реформу, адже він виступив проти фармакологічної мафії, каже Березюк. Загалом, «Самопоміч» не виступатиме за різкі зміни у складі Кабміну, проте міністра палива та енергетики Ігоря Насалика радить замінити кимось іншим.

Де-факто в парламенті є коаліція, проте це «олігархічна більшість», каже Березюк. І саме тому, за його словами, на зручні впливовим людям закони «завжди знаходиться 340-350 голосів».

Кужель: У роботу Гройсмана втручається Порошенко

Володимир Гройсман на посаді прем’єра досить контактний і відчувається, що він хоче заробити репутацію ефективною роботою, говорить депутат від «Батьківщини» Олександра Кужель. Проте час в його ініціативи втручається президент та Банкова, додає вона.

Петро Порошенко намагається контролювати усі ключові призначення, що «зв’язує руки» прем’єру, говорить вона.

«Я зверталась до прем’єра з питань по КБ «Південне» і ВО «Південмаш» – жодного разу не відчула, що він не хоче допомогти. Він дає доручення, він дає допомогу. Але люди з команди з Банкової не дають це провести. Я бачила призначення на лісгосп, і по багатьох питаннях, по яких іде несприйняття президентом Гройсмана, як це було у Тимошенко з Ющенком», – сказала Кужель у коментарі Радіо Свобода.

В парламенті немає голосів за відставку уряду – Коліушко

Недовіру уряду в Україні висловлювали кілька разів: вперше в 2001 році уряду Ющенка, останній раз – уряду Яценюка, зазначає голова Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко. Втім нинішньому очільнику це поки не загрожує.

«Наскільки я бачу, якоїсь конфронтації немає і тому, я думаю, в парламенті немає голосів за відставку цього уряду, – каже Коліушко – Володимир Гройсман на посаді прем’єр-міністра працював задовільно. У нього є цілий ряд успіхів, крім того, є ряд заготовок на майбутнє. Якщо їх доведуть до кінця – це теж будуть успіхи. Принаймні якщо порівнювати з попередніми прем’єр-міністрами, то він однозначно є одним з кращих».

Очікування до роботи цього уряду були завищеними, аніж результат. Але звинувачувати прем’єра складно, бо у нього не було шансів встигнути підтягнути всі реформи, додає Коліушко.

Гройсман виконав менше третини обіцяного – «Слово і діло»

За даними аналітиків ресурсу «Слово і діло», загальний рівень відповідальності чинного Кабінету міністрів України складає 27,2%. 86 обіцянок міністри провалили, 150 виконали й 315 перебувають у процесі виконання.

А особисто прем’єр-міністр Володимир Гройсман за рік на посаді голови уряду виконав трохи менше, ніж третину обіцянок – 29,4%. Його показники такі: 6 зобов’язань не виконані, 28 виконані, 61 перебуває в процесі реалізації.

Володимир Гройсман очолив уряд 14 квітня 2016 року, у свої 39 років став наймолодшим головою Кабміну в історії України.