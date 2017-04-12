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12 Квітень 2017, Київ 08:31
Політика

Радіо Свобода Daily: Гройсман звітує про першу річницю роботи уряду, експерти прогнозують і другу

Політична карикатура Олексія Кустовського

Рік уряду Гройсмана

Не збирається балотуватися на президента і не створює свою політичну силу – повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Цього тижня уряду, який він очолює, виповнюється рік. Журналістам прем'єр озвучив п’ять пріоритетних реформ, серед яких реформа пенсійної системи та створення ринку землі, що їх вимагає МВФ, продаж неефективних активів, реформи освіти і сектору охорони здоров’я. Звітувати перед депутатами Гройсман буде вже у травні.

Річний імунітет уряду закінчується 14 квітня. Після цього у Ради з’явиться можливість відправити Кабмін у відставку, висловивши вотум недовіри. Чи вистачить Гройсману підтримки у парламенті під час річного звіту дізнавались наші парламентські кореспонденти.

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