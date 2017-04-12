Радіо Свобода Daily: Гройсман звітує про першу річницю роботи уряду, експерти прогнозують і другу

Рік уряду Гройсмана

Не збирається балотуватися на президента і не створює свою політичну силу – повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман. Цього тижня уряду, який він очолює, виповнюється рік. Журналістам прем'єр озвучив п’ять пріоритетних реформ, серед яких реформа пенсійної системи та створення ринку землі, що їх вимагає МВФ, продаж неефективних активів, реформи освіти і сектору охорони здоров’я. Звітувати перед депутатами Гройсман буде вже у травні.

Річний імунітет уряду закінчується 14 квітня. Після цього у Ради з’явиться можливість відправити Кабмін у відставку, висловивши вотум недовіри. Чи вистачить Гройсману підтримки у парламенті під час річного звіту дізнавались наші парламентські кореспонденти.

Примусово підпишіться

На підприємствах окупованого Донбасу робочих змушують підписувати «звернення» до Венеціанської комісії та до Конституційного суду України. Фотографію такого звернення надіслав нам робітник однієї з донецьких шахт. У цьому «зверненні» сепаратисти вимагають оцінити законність рішень, прийнятих Верховною Радою в лютому 2014 року. Експерти вважають, що подібні збори підписів під «зверненнями», організовані сепаратистами, не мають ніякої юридичної сили. Версій, чому сепаратисти вирішили зараз організувати подібні показові акції, багато. Деякі з них за посиланням.

«Хімічні провокації» у Сирії

Президент Росії Володимир Путін заявив, що у нього є інформація про план випустити хімічну зброю в Сирії, зокрема в південних регіонах Дамаска, і звинуватити у цьому сирійську владу. А держсекретар США напередодні свого візиту до Москви закликав Путіна обрати між Асадом і союзництвом із Вашингтоном.

Чорнобиль: природа, захищена радіацією

Окрім смертей, хвороб та відселення цілих міст і районів, Чорнобильська катастрофа дала досить несподіваний побічний ефект: відродження дикої природи у її первісному вигляді. Цей феномен привертає увагу не лише українських, а й світових науковців. Чорнобильський заповідник, за задумом Мінприроди і Державної агенції з управління зоною відчуження, має стати майданчиком для їхньої роботи. Наші журналісти побували у новоствореному заповіднику і привезли звідти ось цей репортаж і чудові фото.

А завершити сьогоднішній огляд ми хочемо історією легендарної 70-річної білоруської активістки. Щодня Ніна Богинська виходить з будинку КДБ Білорусі з біло-червоно-білим прапором або плакатом. Радіо Свобода зібрало дев'ять цікавих фактів про неї.

Будьте відважні незалежно від віку!

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