Річниця уряду Гройсмана: чим пишатися? (Огляд преси)

Уряду Володимира Гройсмана, наймолодшого прем'єра за всю історію України, в п'ятницю виповниться рівно рік. Газета «Сегодня» згадала головні досягнення і недоробки його команди. В плюс чинному Кабміну газетярі зарахували здобутки в медичній галузі, натомість нагадали прем'єру про невиконану обіцянку з «дорожньою революцією». Докладніше йдеться в статті «Рік роботи Гройсмана і п'ять завдань Кабміну».

В іншій публікації газета «Сегодня» інформує, що після дворазового підвищення мінімальної зарплати з 1 січня, їх обіцяють підняти з 1 жовтня. Також з 2018 року влада готується почати глобальну пенсійну реформу, на якій наполягає МВФ, ввівши особисті накопичувальні пенсійні рахунки для тих, кому до пенсії 25 років і більше. Газетярі з'ясовували – що це дасть українцям.

Газета «Україна молода» зазначає, що зарахований у золотовалютні запаси України черговий транш Міжнародного валютного фонду вже вплинув на гривню – її курс зміцнився. І останні події на міжбанку засвідчили, що це – тренд. Влада готується отримати четвертий транш, але не раніше, ніж розблокує приватизацію, запустить пенсійну реформу і дозволить продавати землю, переконує газета.

Сьогодні медична реформа входить у десятку найактуальніших для України, переконує газета «День». Головні медики України вирішили остаточно зламати пострадянську систему фінансування галузі й позбавити лікарів можливості отримувати у пацієнтів «чорний нал». Про те, як це можна зробити, йдеться в матеріалі «Медична реформа «по-чугуївськи».

А у статті «Слов'янськ: хроніки окупації та свободи» «День» нагадує, що три роки тому, 12 квітня, місто було захоплене російськими найманцями. Газета згадує, як це було і наскільки змінилися настрої людей на підконтрольній території Донбасу. Видання пише, що там помітно знизився рейтинг російських каналів, а з ними зник і ефект пропаганди. Хоча в сільській місцевості «за старою звичкою» багато хто через супутник продовжує їх дивитися. Туди, в умовах майже тотальної відсутності інтернету, актуально доносити друковану пресу, але таких видань із проукраїнською позицією в Донецькій області майже немає, зазначає газета.