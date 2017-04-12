Шляхом Чорногорії: Україні є що запропонувати НАТО – Гопко

Україні слід вивчати уроки «безвізу», на ділі боротися з корупцією й проводити реформи, а головне – показати свою цінність, як союзника по альянсу. Таким чином деякі експерти оцінюють перспективи України повторити шлях Чорногорії, яка зробила вирішальний крок до НАТО. Напередодні президент Дональд Трамп підписав документ про ратифікацію Сполученими Штатами протоколу про вступ Чорногорії до Північноатлантичного блоку, повідомили в Білому домі. Водночас інші експерти стверджують, що наразі НАТО не може і не хоче захищати Україну, навіть якщо перспектива членства стане реальною.

«Двері до членства в євроатлантичній спільноті держав залишаються відчиненими», – наголосили в Білому домі у зв’язку з тим, що президент Дональд Трамп підписав протокол про вступ Чорногорії до НАТО. У Білому домі також наголосили, що країни Західних Балкан «вільні самі обирати своє майбутнє і обирати собі партнерів без втручання чи залякувань ззовні». Як очікується, про набуття Чорногорією повного членства в Північноатлантичному союзі оголосять на саміті НАТО у Брюсселі, що відбудеться 24-25 травня. Вона стане 29-м членом альянсу.

Оцінюючи перспективи вступу до НАТО, Україні треба вивчати уроки «безвізу», зауважила Радіо Свобода народний депутат, глава парламентського комітету в закордонних справах Ганна Гопко (Європейський парламент 6 квітня цього року підтримав надання Україні безвізового режиму з ЄС). На думку Ганни Гопко, безвіз можна було отримати ще після першого Майдану – 2005 року. Але чвари у тодішній владній еліті часів президента Віктора Ющенка, які зрештою призвели до приходу на Банкову Віктора Януковича, затягнули процес отримання безвізового режиму з Євросоюзом аж на 12 років.

Наближення вступу до НАТО – ще складніше завдання і тому Києву слід показати альянсу, що Північноатлантичний блок може отримати не тягаря, а гідного партнера – Україну, каже Ганна Гопко. Слід боротися з корупцією й проводити реформи, а головне – показати свою цінність, як союзника по альянсу. Таку цінність має для блоку досвід українських Збройних Сил, переконує депутат.

Українська армія має унікальний досвід, якого немає у більшості країн-членів НАТО

Варто ставати партнером НАТО, щоб альянс був зацікавлений бачити в нас союзника

«Зараз українська армія має унікальний досвід протидії гібридним війнам, якого немає у більшості країн-членів НАТО. Варто ставати партнером НАТО, щоб альянс був зацікавлений бачити в нас союзника», – вважає Ганна Гопко.

Проблема шансів вступу до НАТО полягає не в нинішній Україні, зауважив політичний експерт Валентин Гладких. Київ тривалий час грав у багатовекторність і гра дійшла до такого стану, що позиція України у цій шаховій партії можливого вступу до альянсу не є оптимістичною, навіть попри зусилля після другого Майдану. Але ще важливіше інше – в якому стані зараз перебуває саме НАТО? Чи здатне воно захистити Україну від таких агресій, як російська? Валентин Гладких стверджує, що альянс на це не здатен і не хоче цього.

НАТО не зможе нас захистити

«НАТО не зможе нас захистити. Альянс не має власних Збройних Сил. Війська НАТО – це Збройні Сили країн, які входять до НАТО. І зрозуміло, що важко буде пояснити тим же французам чи німцям необхідність воювати десь, невідомо де, і захищати невідомого кого», – зауважив Валентин Гладких.

Деякі західні політики, у тому числі не прибічники президента Росії Володимира Путіна, стверджують, що Україні зараз не варто й мріяти про вступ до НАТО. Зокрема, про це заявляв колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський, повідомляло Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Тим часом, як свідчать соціологи, кількість прихильників вступу до НАТО в Україні після Майдану постійно зростає. За даними Центру Разумкова та фонду Демократичні ініціативи, наведеними півтора місяця тому, вступ України до Північноатлантичного блоку підтримують 72% українців.