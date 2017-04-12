Тіллерсон у Москві: Київ боїться поступок США в обмін на Сирію

Державний секретар США Рекс Тіллерсон перебуває з офіційним візитом у Москві. Це його перший візит до Росії на посаді. У середу Тіллерсон має провести переговори із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Очікують, що головною темою стате ситуація у Сирії, але сторони також обговорюватимуть і ситуацію в Україні.

Візит Рекса Тіллерсона до Росії відбувається на тлі загострення відносин між Вашингтоном та Москвою. Вночі 7 квітня військові США атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром сирійських урядових військ на заході країни. Такою була відповідь на хімічну атаку у сирійському місті Хан-Шейхун 4 квітня, під час якої загинули понад 80 людей, і у якій Захід звинувачує режим президента Сирії Башара аль-Асада.

У вівторок, після завершення зустрічі «Групи семи», яка проходила в Італії, Тіллерсон заявив, що правління аль-Асада завершується. Наразі важливо, каже держсекретар США, як саме воно завершиться. Що ж до Росії, то Рекс Тіллерсон закликає її визначитися, на якому вона боці.

«Росія ставить себе у ряд з режимом аль-Асада, іранцями і «Хезболлою». Це довготривале союзництво, яке служить інтересам Росії? Або ж Росія хоче стати союзником США, інших країн Заходу та країн Близького Сходу, які шукають вирішення сирійського конфлікту?» – наголосив Рекс Тіллерсон.

Союзники Вашингтона у НАТО і у регіоні висловили підтримку діям США у Сирії. Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон навіть заявив про можливість запровадження нових санкцій проти російських і сирійських військових чиновників. Але голови МЗС G7 не змогли досягти консенсусу щодо розширення санкцій проти Росії і Сирії.

Путін заявляє про «провокації»

Росія ж назвала удари США по сирійській військовій базі актом агресії. Москва і Дамаск заявляють, що витік токсичного газу у сирійській провінції Ідліб стався, коли сирійські урядові війська завдали ударів по сховищу хімічної зброї повстанців. Захід відкидає таке твердження.

Тепер же президент Росії Володимир Путін заявив, що російська сторона має інформацію про планування «провокацій» у Сирії з використанням хімічної зброї, щоб знову звинуватити у цьому режим Башара аль-Асада.

Подібні провокації готуються і в інших регіонах Сирії, зокрема у південних околицях Дамаска, де планують знову підкинути якусь речовину і звинуватити у її використанні сирійську офіційну владу

«У нас є інформація, що подібні провокації готуються і в інших регіонах Сирії, зокрема у південних околицях Дамаска, де планують знову підкинути якусь речовину і звинуватити у її використанні сирійську офіційну владу. Ми вважаємо, що всі подібні речі мають бути ретельно розслідувані. Ми плануємо офіційно звернутися у відповідну структуру ООН у Гаазі і закликати міжнародну спільноту ретельно розслідувати ці прояви, а у залежності з результатами розслідування ухвалити зважене рішення», – заявив Путін 11 квітня на спільній з прем’єр-міністром Італії прес-конференції у Москві.

При цьому російський президент не навів жодних доказів на підтвердження цієї інформації.

Українське питання

Раніше ж у Вашингтоні і Москві повідомляли, що серед тем переговорів Рекса Тіллерсона і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова буде, серед іншого, і ситуація в Україні.

Речник українського президента Святослав Цеголко повідомив, що у вівторок Петро Порошенко мав з Рексом Тіллерсоном телефонну розмову. При цьому, ніяких подробиць Цеголко не навів.

Торгу не буде

Немає сумніву у тому, що під час зустрічей Рекса Тіллерсона у Москві українське питання обговорюватиметься, каже Радіо Свобода український експерт-міжнародник, директор Інституту євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко.

Для України важливо, щоб не відбулося якогось торгу, де Росія може пообіцяти свою лояльність у сирійських питаннях взамін на американську лояльність щодо України

«Для України важливо, щоб не відбулося якогось торгу, де Росія може пообіцяти свою лояльність у сирійських питаннях взамін на американську лояльність щодо України. Це те, чого найбільше побоюються в Україні, враховуючи певні ранні заяви Дональда Трампа та деяких наближених до нього осіб. У той же час, я впевнений, що на даному етапі ніяких розмінів не може бути. Насамперед йдеться про надзвичайно низький рівень довіри між США і Росією», – каже Сушко.

При цьому український експерт вважає, що не варто очікувати якогось прориву щодо українського питання під час нинішніх зустрічей Тіллерсона у Москві.

«У даній ситуації від російської сторони можна очікувати якихось пропозицій щодо України. Що ж до американської сторони, то вони навряд чи висуватимуть якісь конкретні пропозиції. Тож у великому спектрі питань кризових відносин між Росією і США українське питання звучатиме, але його вирішення, проривних рішень чи далекосяжних меседжів за наслідками цього візиту я б не очікував», – зазначає Олександр Сушко.