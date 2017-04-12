Італійська поліція вилучила кримські вина з російського стенду на виставці Vinitaly 2017

Рим – Італійська поліція вилучила вина кримського виробництва з російської експозиції на міжнародній виставці Vinitaly 2017 у місті Вероні. Напередодні про наявність пляшок з окупованого півострова на російському стенді повідомив відвідувач виставки з України. Завдяки спільним зусиллям з українськими дипломатами в Італії організатори відразу вирішили прибрати кримську продукцію з виставки, назвавши інцидент «непорозумінням».

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З гірким присмаком виявився дебют росіян на відомій міжнародній виставці вина у Вероні. Адже за місяць до відкриття популярного винного ярмарку італійські організатори попередили російських учасників не демонструвати винну продукцію із Криму.

Вже перед відкриттям з’ясувалося, що у списку російської продукції з’явилися інші марки вина, про які не було заявлено раніше. Як повідомив радіо Свобода посол України в Італії Євген Перелигін, і дипломати, і організатори винного форуму сподівалися, що російська сторона взяла до уваги попередні зауваження. Виявилося, навпаки.

Як нам пояснюють (італійці), сталося непорозуміння. Хоча ми розуміємо, що це була не технічна помилка, а зроблено свідомо (росіянами)

«Ми ж – європейці. Якщо вам кажуть організатори або господарі, що тут небажано цього робити, ви ж не будете це робити. А російська сторона взяла і зробила. Так, як нам пояснюють (італійці), сталося непорозуміння. Хоча ми розуміємо, що це була не технічна помилка, а зроблено свідомо (росіянами)», – говорить посол Перелигін.

Відвідувач виставки Олексій Любецький, партнер проекту UA2EU, який займається просуванням українського експорту, побачив в понеділок у Вероні виставлену росіянами продукцію марок «Новий світ» та «Інкерман». Активіст викликав місцеву фінансову поліцію та повідомив українським дипломатам у Римі. Фінансові правоохоронні органи Верони, перевіривши європейські директиви, змусили господарів стенду прибрати геть кримську винну продукцію.

Справедливість перемогла

Підсумовуючи те, що сталося, посол України в Італії Євген Перелигін в розмові з Радіо Свобода наголошує:

«По-перше, відновлена справедливість рішенням організаторів прибрати кримські вина з російського стенду. По-друге, італійська сторона продемонструвала повагу до своїх міжнародних зобов’язань»

Скандал з вилученням продукції з окупованого півострова майже оминають провідні італійські медіа. Напередодні інформагентство ANSA без долі сумніву повідомляло про Росію як невідому територію вина, перелічивши регіони виробництва, з-поміж яких значився і Крим.

На міжнародній виставці у Вероні представлені й українські компанії, зокрема винні виробники Чорноморського регіону. Щорічна експозиція вина та горілчаних виробів Vinitaly проходить у Вероні з 1967 року. Це престижний форум для виробників, імпортерів, експертів ринку вина та журналістів.