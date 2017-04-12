Більшість українців вважають гроші важливішими за свободу – опитування

Понад дві третини опитаних жителів обласних центрів України вважають, що справи в країні йдуть у неправильному напрямі. Про це свідчать результати опитування Міжнародного республіканського інституту. При цьому респонденти бачать більше реформ на місцях, ніж на національному рівні.

«Наше дослідження демонструє, що люди бачать більше змін, більше реформ, що впроваджуються на місцевому рівні, ніж на національному рівні», – коментує Стівен Нікс, директор євразійських програм Міжнародного республіканського інституту.

На графіку червоним кольором позначена кількість людей, які вважають однією з найбільших проблем в країні корупцію. І у більшості обласних центрів рівень корупції на місцях значно зростає, порівняно з минулим роком.

Рівне, Херсон, Київ – це міста, де населення відчуло за останній рік значне зростання корупції. Респонденти бачать потребу реформувати Генеральну прокуратуру, довіра до якої впала до 1-2 відсотків у кожному обласному центрі.

«Люди хотіли би бачити більше реформ у боротьбі з корупцією. І результати опитування це чітко показують. Цифри такі, якими вони є. Не дуже втішні. Думаю, це сигнали до влади, що потрібно більше результатів у питанні розслідування корупції», – додає директор євразійських програм Міжнародного республіканського інституту.

Стівен Нікс звертає увагу на те, що в Україні стрімко розвивається громадянське суспільство, і високі показники довіри до громадських організацій та до медіа є свідченням цьому:

«Збільшується довіра до медіа в Україні, це дуже важливо. Бо як ви знаєте, раніше було багато скептицизму щодо медіа та журналістики. Це змінюється, люди мають більше поваги до новин, які вони отримують».

Між тим, лишається велике число людей, які сподіваються, що держава вирішить їхні проблеми. Від 50-ти до майже 90-та відсотків опитаних на заході і на сході країни визнали, що їхнє майбутнє залежить від державної опіки.

Багато людей хочуть, щоб держава вирішувала їхні проблеми. Такі результати – це спадщина радянської норми

«Багато людей хочуть, щоб держава вирішувала їхні проблеми. Такі результати – це спадщина радянської норми, де держава в ручному режимі управляє економікою, і де держава відповідальна за всі робочі місця. Але це потроху починає змінюватися. Молодь вже почувається менш залежною від держави», – пояснює Стівен Нікс.

За словами Нікса, таке дослідження муніципального типу інститут проводить втретє. І цього року дослідники запропонували респондентам обрати між економічним процвітанням та демократією і свободами. В результаті більшість українців показали, що готові поступитись свободами заради збагачення.

На графіку синім кольором позначені ті, хто обирає демократію, червоним – економічне процвітання. Львів виявився єдиним містом, де понад половина опитаних обрали демократію. Київ та Харків у цьому питанні пасуть задніх, каже Стівен Нікс:

«Більшість людей між демократією та економікою обирають економіку. І це особливо важко для українців, тому що війна має великий вплив на економічну ситуацію. І також той факт, що багато людей безробітні – через це маємо такі результати».

У дослідженні Міжнародного республіканського інституту взяли участь 19 тисяч людей у 24 обласних центрах України. Профінансував це опитування уряд Канади.