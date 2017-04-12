Найбільше українців потрапляють у рабство в Росії та в Польщі

Міністерство внутрішніх справ оголосило 2017-й роком боротьби проти торгівлі людьми. За даними правоохоронців, за останні роки кількість таких злочинів помітно зросла. Людей вербують працювати, але замість доброго заробітку вони подекуди опиняються в неволі. За минулий рік до Міжнародної організації з міграції понад тисячу українців звернулись по допомогу. Найбільше українських громадян потрапляють до рабства на території Росії, проте за останні роки втричі побільшало звернень по допомогу із Польщі. В поліції закликають постраждалих звертатися до правоохоронців і обіцяють в окремих випадках навіть звільняти від відповідальності – в разі, якщо постраждалим від торгівлі людьми довелося порушувати закон. Крім того, постраждалі можуть отримати матеріально допомогу від держави.

За перші три місяці 2017 року органами Нацполіції було обліковано близько 150 кримінальних правопорушень за статтею «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини». За такий самий період минулого року ця цифра склала 65. За весь минулий 2016 рік в Україні, згідно з обліком органів внутрішніх справ, було зареєстровано близько 800 правопорушень, пов’язаних із торгівлею людьми.

Цей рік оголосили роком боротьби із такими злочинами – подвоїли кількість агентів боротьби із торгівлею людьми, посилили співпрацю між міністерствами, із міжнародними організаціями та відомствами, зазначають у Міністерстві внутрішніх справ.

Як зазначає заступник міністра внутрішніх справ Анастасія Дєєва, поки що знищити схеми торгівлі людьми наразі неможливо. В будь-якому випадку, такі ситуації простіше попередити, ніж допомогти людині, яку поневолили закордоном. Конкретний механізм надання допомоги українцям, які опинились в трудовому рабстві, тільки розробляється, зазначає Дєєва.

«Групою ризику з торгівлі людьми може стати будь хто. «Не довіряти сумнівним джерелам» означає, що якщо оголошення не має ніякого «бекграунду», з’явилося нещодавно, немає жодних детальних описів, гарантій, то звісно такій рекламі неможна довіряти», – зазначає заступниця міністра.

Країни, в яких експлуатують українців

За оцінками представництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні, понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми з 1991 року. Статистика МОМ відрізняється від статистики МВС. Міжнародна організація виходить з тієї кількості українців, які до них звернулися по допомогу. В 2016 році це була 1151 особа з України, що на 56% більше порівняно з кількістю звернень в 2015 році.

Потрапляють люди до рабства шляхом вербування: через неформальні контакти, випадкові знайомства, розповіді історій спільних знайомих, під час контактів на базарі, в магазині, через оголошення в місцевих газетах, на вулицях, в інтернеті тощо.

Пропонують умови із високою оплатою. Як зазначає співробітниця відділу протидії торгівлі людьми Міжнародної організації з міграції Катерина Арданьян, вимоги українців значно знизились і вони готові їхати на заробітки за значно менші суми (в доларовому еквівалеті) і на значно гірші умови, ніж торік.

Зрештою людей позбавляють свободи волі, в них відбирають документи, тиснуть психологічно, погрожують розправою або фізично утримують в одному місці.

«В минулому році 67% з тих, кому ми надали допомогу, були експлуатовані в Росії, 17% – в країнах Євросоюзу. Серед країн ЄС основною країною експлуатації є Польща. За останні три роки кількість постраждалих, експлуатованих в Польщі, яким ми надали допомогу, зросла втричі. Інші країни, з яких поверталися постраждалі від торгівлі людьми в минулому році – це Італія, Німеччина, Греція, Фінляндія, Литва, Австрія, Чеська Республіка, королівство Великобританія, Білорусь, Казахстан, Туреччина, Китай, Тайланд, Монголія, Арабські Емірати, Ізраїль, Молдова, включно з Придністров’ям, і Абхазія (окупований регіон Грузії – ред). Треба зазначити, що 9% з тих, хто звернувся по допомогу в минулому році, були експлуатовані всередині самої країни, тобто в Україні», – розповідає Катерина Арданьян.

Експлуатацію людей розрізняють сексуальну і трудову. Трудова стає більш поширеною по відношенню до українців: це будівельні роботи, сільське господарство, виробництво. Часто це триває в межах кількох місяців, а потім людей викидають на вулиці.

Люди часто звикли говорити «нам не пощастило», не розуміючи, що їхні права були порушені, розповідають в МОМ. Про те, що постраждалим держава надає допомогу теж мало хто знає, додає Катерина Арданьян.

До Росії українців часто вербують для торгівлі наркотиками

Однією з поширених зараз схем є вербування українців для роботи в Росії, яка врешті виявляється наркокур’єрством. Справами таких людей займається правозахисниця, координатор громадської ініціативи Медійна ініціатива за права людини Марія Томак.

Наразі не існує успішних історій звільнення таких людей, адже зрештою вони опиняються в російській в’язниці. На аргументи української сторони в Росії не зважають, українці-наркокур’єри в них злочинці, навіть якщо діяли під примусом. Звісно, багато й тих українців, хто займався такою діяльністю добровільно, але зазвичай схема така, що пропонують одне, зрештою люди опиняються під тиском і вимушені виконувати протиправні дії. Одиницям вдавалося втекти, але й вони наразі непублічні.

Історії починаються банально: оголошення про роботу в кур’єрській службі з доставки чи то одягу, чи то книжок, техніки або косметики, а виявляється – перевезення наркотиків.

«Головне, чим людей приваблюють – висока зарплата. Як стверджують постраждалі, коли вони приїжджають до Росії, там їм вже дають пакет, в якому вони виявляють наркотики. Коли вони намагаються спробувати від цього відмежуватись, то виявляється, що їм оплачували дорогу до Москви і по Росії, їм дали якийсь мобільний телефон – смартфон, кишенькові гроші і їх ставлять перед необхідністю це все відробляти. Майже у всіх мені відомих історіях людина вирішує втекти. Щойно вона приймає це рішення і повідомляє про це телефоном своїм рідним чи так званим «колегам», її моментально затримують. Очевидно, в цьому може критися зв’язок із правоохоронними органами», – наголошує правозахисниця.

Визволити українців з російського наркокур’єрського рабства практично неможливо за допомогою українських правоохоронців чи правозахисників. Тому Марія Томак рекомендує звертатися, зокрема, до українського консульства в разі таких випадків.

Постраждалим від торгівлі людьми держава призначає допомогу

Торгівля людьми приносить надприбутки злочинцям. За даними новітніх міжнародних організацій, зокрема Управління ООН з наркотиків та злочинності, щорічний дохід від торгівлі людьми складає близько 12 мільярдів доларів, розповідає Наталя Федорович, заступник міністра з соціальної політики.

Основною причиною потрапляння у трудове рабство українців є бідність, привабливість «кращого життя» закордоном, також безробіття та незахищеність від безробіття. На ситуацію вплинув і конфлікт на Донбасі. Величезна кількість вимушених внутрішньо переміщених осіб є соціально вразливими групами, які мають більшу імовірність в потрапляння у ситуації торгівлі людьми, пояснює заступник міністра.

«Якщо говорити про статистику, то кількість людей, яким надано статус постраждалої особи від торгівлі людьми, зросла в рази починаючи з 2014 року. З 1 січня цього року одноразова матеріальна допомога, яка виплачується особам зі статусом постраждалих від торгівлі людьми, збільшена втричі і становить три прожиткових мінімуми. Окрім виплати матеріальної допомоги, система органів соціального захисту пропонує можливість отримати послуги притулку, юридичні консультації, медичну допомогу та допомогу в працевлаштуванні», – зазначає Наталя Федорович.

Із введенням безвізового режиму погіршення ситуації щодо торгівлі людьми в Україні не очікують. По-перше, через те, що протидія торгівлі людьми є однією з умов візової лібералізації. По-друге, кордони ніхто не відміняє, а біометричні паспорти навіть покращать можливість контролю за переміщенням особи. По-третє, Україна підписала договір із європейською поліцією і очікує на його ратифікацію, що допоможе підвищити ефективність боротьби із трудовим рабством.