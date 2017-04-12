Створення єдиної української помісної церкви є неминучим – прем’єр-міністр Гройсман

Київ – Два роки тому папа Римський Франциск підтримав пропозицію релігійної спільноти уніфікувати дату Великодня з тим, щоб християни різних конфесій у всьому світі відзначали її в один і той же день. Про це повідомляв релігійний портал Coptic Solidarity, посилаючись на джерела у Ватикані. А минулого року під час зустрічі на Кубі понтифік і глава Російської православної церкви підписали спільну декларацію про взаємодію церков (Україна у документі згадана у контексті діяльності греко-католицької церкви). Тим часом українська християнська громада діє за принципом «разом – сила» і сподівається, що спільне календарне святкування Великодня у 2017 році стане одним із кроків до церковного єднання, зазначають експерти.

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Революція гідності, а потім війна Росії проти України із захопленням українських територій спричинили єднання українців різних віросповідань у боротьбі з агресією. Але наразі мова йде не стільки про зближення церков західного і східного обрядів, скільки про єднання православних конфесій в єдину помісну автокефальну церкву, кажуть фахівці. При цьому керівництво України сподівається, що у процесі об’єднання православних церков Україну підтримає Вселенський патріарх Варфоломій.

Про це у виступі перед народними депутатами України у вересні 2016 року говорив президент Петро Порошенко. Він також повідомив, що результати опитувань показують зростання кількості православних українців, які хочуть «мати єдину помісну автокефальну українську церкву».

Свобода совісті ніким, нічим і ні для кого не буде обмежена

«У той же час я хочу запевнити, що автокефалія абсолютно ніяк не означає появи державної церкви. У конституційних принципах взаємодії держави з релігійними організаціями не зміниться жодної коми. Свобода совісті ніким, нічим і ні для кого не буде обмежена. Кожен українець має і матиме право вірити у Бога по-своєму і ходити до своєї церкви», – наголосив Порошенко у виступі на сесії Верховної Ради України.

А прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав створення єдиної помісної церкви «неминучим». За його словами, цю тему він обговорював з Вселенським патріархом Варфоломієм у березні цього року. Раніше до Варфоломія звернулись українські парламентарі з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні, пише газета «Дзеркало тижня. Україна».

«Конфесії зближуються спільними зусиллями у боговгодних справах» – Недавня

Експерти ж нагадують: священики різних конфесій, які проводили Служби Божі на Майдані, пізніше або долучились до так званого «війська капеланів», або ж підтримують своїх вірян духовно і через соціальне служіння.

А серед вірян – українські військові та добровольці, волонтери і переселенці, і кожен з них на своєму місці веде боротьбу за єдину Україну, каже релігієзнавець Ольга Недавня.

За її словами, єдність християнських конфесій наразі більш ніж актуальна, це потрібно, щоб вистояти проти російської агресії та успішно вирішувати внутрішні проблеми. Тож цілком зрозумілими є надії на те, що християнські церкви вестимуть у цьому перед, наголосила Недавня в інтерв’ю для Радіо Свобода.

Церква стала єдиною для тих християн різних конфесій, які боронять Україну, які допомагають своєму війську, які роблять різні посильні справи на користь здорового розвитку України

«У час напередодні Великодня, який цього року святкуватимуть всі християни в один день, хотілося б, щоб кожен не просто задавався таким питанням, а зробив щось конкретне, аби християнські конфесії стали ближчими одна до одної, аби церква стала єдиною. А вона така і є для тих християн різних конфесій, які боронять Україну, які допомагають своєму війську, які роблять різні посильні справи на користь здорового розвитку України: від садіння дерев до ведення власного чесного бізнесу. Отак реально зближуються конфесії – не разовими богослужбовими діями і навіть не рішеннями у богословській сфері, а спільними зусиллями у боговгодних справах», – зазначила експерт.

Фахівці також зазначають, що не лише спільний цьогорічний Великдень сприяє зближення конфесій, чимало важливих для України духовних акцій різні релігійні громади (християнські, юдейські, мусульманські) проводять спільно. Наприклад, 2 квітня у Києві, Дніпрі, Львові та інших містах України сотні людей зібрались на «Міжконфесійну спільну молитву за перемогу над агресором і встановлення справедливого миру».

Українці того дня молились також за мирних жителів Донбасу і Криму, які страждають від війни та окупації; за звільнення українських полонених і політв’язнів, за переселенців, які, рятуючи свої життя, були змушені залишити рідні домівки. Ініціювала екуменічну молитву Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій.

Звісно, сподіватись на абсолютну підтримку релігійних українців у питанні зближення церков західного і східного обрядів або ж повну згоду на єднання православних конфесій марно, стверджують експерти.

Тим не менше саме віряни «знизу» ініціюють об’єднавчі процеси в українських християнських конфесіях, зауважує директор департаменту у справах релігій та національностей Міністерства культури Андрій Юраш.

При цьому священнослужителі вищої і середньої ланок церкви не завжди встигають за чаяннями громади, зазначає експерт. Це можна побачити, серед іншого, на прикладі тих процесів, які відбуваються усередині Української православної церкви (Московського патріархату) та загрожують розколоти її ієрархів і громаду.

Найбільша проблема – це вже вихована десятиліттями в ієрархів церкви боязнь попрощатися з базовою ідеологемою. Мовляв, ми єдині

«Найбільша проблема і у цьому відношенні, і взагалі у питаннях стратегічних, яка пов’язана з Українською православною церквою (МП – ред.) – це боязнь не лише лідерів церкви: це вже вихована десятиліттями в ієрархів церкви боязнь попрощатися з базовою ідеологемою. Мовляв, ми єдині, ми зберегли єдність. Але там внутрішні суперечності є такими реальними і значними (мовного, календарного, світоглядного питання), що рано чи пізно стримати усю цю спільноту у рамках однієї організації не вдасться», – відзначив Юраш в ефірі телеканалу «Еспресо».

Протоієрей, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості Георгій (Коваленко) в інтерв’ю для Радіо Свобода наголосив: у ХХІ столітті варто шукати новий вимір єдності – єдності у любові, а не в організації. Одним з перших кроків для зближення християн, і то не лише в Україні, експерт називає руйнування у свідомості старих догм та ідеологем. Адже досі серед вірян є чимало тих, хто досі живе у стереотипах «імперсько-тоталітарного штибу», коли єдність сприймається як приналежність до однієї організації (конфесії), каже отець Георгій.

Звичайно, було би добре, щоб християни в усьому світі святкували і Різдво, і Великдень в один день. Але навіть якщо святкують у різні – то все одно це один Христос

«Єдність може бути такою, котра не знищує унікальність. Звичайно, було би добре, щоб християни в усьому світі святкували і Різдво, і Великдень в один день. Але навіть якщо святкують у різні – то все одно це один Христос. Тож нам варто вчитися жити у вільному світі, у світі, де кожен поважає віру одне одного і на цьому будувати справжню єдність, і це буде єдність у любові, а не в організації чи одноманітності практик», – зазначив отець Георгій.

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