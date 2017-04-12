Із фейку про висловлення Обами зробили новий фейк – нібито висловлювання Трампа

У соцмережах і на маловідомих сайтах поширили новину, що США начебто звинувачують Україну у геноциді власного народу. Як виявилось, текст цієї новини просто скопіювали із новини за 2015 рік. До слова, «новина» 2015 року про обвинувачення збоку президента США України в геноциді власного народу – теж фейк, про це раніше писали на сайті StopFake.org.

«Виступаючи у Вашингтоні перед представниками «Ділового круглого столу», президент США звинуватив владу України в розв'язанні геноциду проти власного народу» – передає американська радіостанція CNN», – повідомили 9 квітня на сайті politnews4.tk

І ще абзац з цього ж тексту: «Не зважаючи на всебічну підтримку, надану Сполученими Штатами Україні, нажаль, ми змушені констатувати, що ситуація в цій країні погіршилася і продовжує погіршуватися. Кошти, що виділяються зникають в невідомому напрямку, але тільки не на відновлення економіки країни».

Цю ж новину російською і українською мовами поширила і низка інших сайтів: bbcccnn.com.ua, «Бизнес Украина», Vao News, «Мир», «ТТ-Инфо», «Глухов без цензуры», News 24, та інші.

Як виявилось, сайт «Народний кореспондент» випустив таку самісіньку новину у 2015 році, тільки не про заяву нинішнього президента, а про висловлювання колишнього президента США Барака Обами.

Цілих 4 абзаци тексту про заяву Барака Обами у новині за 2015 рік повністю співпадають з 4-ма абзацами тексту у новині за 9 квітня 2017 року. Лише, де було зазначено «Барак Обама» тепер пишуть просто: «президент США». А у заголовках ЗМІ, які це поширили всюди вказаний Дональд Трамп.

Примітно, що ще у 2015 році сайт StopFake.org, що бореться з неправдивою інформаціє про події в Україні вже спростовував старий фейк, тобто обвинувачення влади України у геноциді власного народу з боку Барака Обами. На сайті видання CNN не знайшли тоді такої новини.

Повертаючись до новини, автори назвали видання CNN – радіостанцією. Хоча, станом на 1 червня 2010 року компанія CNN складалася з 14 різних новинних кабельних і супутникових каналів, 2 радіостанцій, 6 інтернет-сайтів і 37 зарубіжних бюро.

Деякі пости у соціальних мережах із цим фейком набирали близько 200 поширень. А один із сайтів vaonews.org, що також це надрукував, за даними з сайту Hype Stat має 480 унікальних відвідувачів і 1296 (2,70 на одного відвідувача) переглядів сторінок в день.