Кількість вагонів в приміських потягах скорочують, бо пасажири не купують квитків у касах – «Укрзалізниця»

Жителі Київської області на дві години перекрили залізничні колії, тому що їм не вистачило місць у приміському потягу. Вони погрожують добовою блокадою, якщо місцева влада і «Укрзалізниця» не домовляться і не збільшать кількості вагонів. У транспортній компанії кажуть, що зменшили кількість вагонів, тому що пасажири не купують квитків і, за статистикою, їздять набагато менше людей. Експерти кажуть, що без державних дотацій якісну залізницю не побудувати.

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Мешканці міста Баришівка Київської області заблокували залізничні колії в своєму місті і близько трьох годин не пропускали потяги на Київ. Зокрема затримались швидкісні електропоїзди «Інтерсіті+» із Костянтинівки і Харкова, та приміські поїзди в яготинському напрямку.

У потягу, де було лише шість вагонів, не вистачило місця для всіх охочих, кажуть активісти. Раніше вагонів було десять. Юрист, представник «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський запевняє, що такі проблеми зявилися ще півтора місяця тому. Мешканцям міста бракує потягів: нині в Яготинському напрямку, до якого належить Баришівка, до Києва їздить лише 12 парних потягів. До Фастова – 22, а до Ніжина – 33.

«Їх і так не вистачало, ці десять вагонів були битком забиті. Тепер їх ще менше і люди фізично не можуть потрапити всередину потяга і доїхати до роботи. Кожен день починається з боротьби, щоб доїхати до робочого місця», – говорить Лисянський.

Кількість вагонів урізали в усіх потягах, розповідає юрист. Інтереси мешканців не врахували, і це призвело до конфліктів. Правозахисник погрожує подальшими акціями з блокування залізничних колій – тепер не на кілька годин, а на добу.

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«Укрзалізниця» обвинувачує в скороченнях вагонів «зайців»

В «Укрзалізниці» поясняють різкий наплив пасажирів відсутністю маршрутних таксі – кажуть, що обласна влада не дійшла порозуміння з автоперевізником, і на маршрути не вийшли багато водіїв. Проте головна причина скорочення кількості вагонів – небажання пасажирів купляти квітки, твердять у відомстві. Зокрема за словами прес-секретаря «Південно-Західної залізниці» Ганни Казимір, на заблокований потяг із Баришівки купили менше сотні квитків. Це набагато менше, ніж сидячих місць навіть у шести вагонах. А кількість вагонів у потягах формується, виходячи саме з кількості придбаних квитків.

«Люди ж намагаються як? Зайшов у вагон, а квиток вирішив не купувати, тому що це буде дешевше. По нашій статистиці, той потяг №6803, який зупинили, заповнюється десь всього на 80 відсотків у залежності від того, в який бік він їде», – говорить Казимір.

Близько 60% пасажирів на цьому напрямку – пільговики. До 2016 року компенсації за їхні квитки закладалися в державний бюджет, проте тепер має компенсувати місцева влада. Цих грошей «Південно-Західна залізниця» ще майже не бачила. У 2017 році вони отримали компенсацію від Київської обласної державної адміністрації – 200 тисяч гривень заборгованості за позаминулий рік. «Укрзалізниця» нараховує за пільговиків значно більші гроші – від однієї Баришівської районної адміністрації за 2016 рік вимагають 1,2 мільйона гривень. Виконувач обов’язків голови райадміністрації Віталій Гордієнко каже, що таких грошей в бюджеті зараз немає. А якби і були, то спочатку і він, і депутати хочуть побачити механізми розрахунку кількості пільговиків і розміру відшкодування.

«Звісно, ми ці питання розглядали і намагалися відшукати деякі кошти. Тому зверталися до «Укрзалізниці» з проханням хоча б розділити пільговиків на категорії. Щоб ми бачили, які суми витрачаються на які категорії, і профінансували хоча б окремі. Наприклад, учасників АТО», – заявив Гордієнко.

Наступне засідання районної ради заплановане на 11 травня. Там від представників транспортної компанії будуть вимагати деталей – як рахують пільговиків, як відокремлюють мешканців Баришівського району і, звісно, як розділені пільговики по категоріях. У районної влади немає обов’язку компенсувати вартість квитків для пільговиків, це незахищена стаття бюджету, говорить Гордієнко. Він не виключає подальших блокувань залізничних колій, якщо кількість вагонів не збільшать.

Без держави залізницю не покращити – експерт

На думку транспортного експерта Олександра Кави, проблеми з продажем квитків дійсно є, але ефективно змінити ситуацію в сфері пасажирських перевезень, зокрема приміських, можуть лише регулярні державні дотації. На сьогодні тарифи приміських перевезень покривають собівартість лише на 8-15%, а на маршрутах дальнього сполучення – до третини. Згідно з законом «Про транспорт», уряд має також надавати гроші на закупівлю нових приміських потягів.

«В Євросоюзі кожного року на залізницю виділяють з бюджетів країн-членів до 75 мільярдів євро. Ці гроші йдуть і на покриття збиткових пасажирських перевезень, і на закупівлю нового рухомого складу, і на утримання та розвиток інфраструктури», – наголосив Кава.

За словами експерта, нині за рахунок «Укрзалізниці» уряд фактично дотує цілі галузі великого бізнесу: металургію, сільське господарство та інші. Загальна сума – 30 мільярдів гривень щороку. Це 36 тисяч нових вантажних, або тисяча пасажирських вагонів. За ці гроші, за підрахунками Кави, за 4 роки можна було обновити парк пасажирських потягів, а ще за 3 – приміських поїздів. Зараз деяким вагонам «Укрзалізниці» більше 50 років. Зокрема такі зустрічаються на Львівській і Придніпровській залізницях. Реформи, які запровадив новий керівник «Укрзалізниці», польський бізнес-менеджер Войцех Бальчун, оптимізували використання вже наявного технічного парку, але без закупівель нових вагонів ситуацію кардинально не змінити.

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження за фактом блокування поїздів у Баришівці. За підрахунками поліції, в блокуванні брали участь близько 20 осіб. Стаття передбачає штраф, виправні роботи і навіть обмеження волі, терміном до трьох років.