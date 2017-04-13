Чому в законах України досі не прописали мету – членство в НАТО? (Огляд преси)

«Стратегічна мета НАТО – є. А посла в Альянсі немає. Чому?» – у статті під таким заголовком газета «День» наголошує, що загал, якому регулярно розповідають про начебто впевнений курс України до НАТО, навряд чи знайомий з реальною роботою, яка проводиться державою в цьому напрямку. Видання нагадує, що навіть під час війни Росії проти України в законах так і не прописали остаточною метою України членство в НАТО. Натомість знайшли обтічне формулювання – досягнення критеріїв членства в НАТО. Газетярі вважають, що ще з часів президентства Леоніда Кучми, який викреслив із Воєнної доктрини чітке формулювання про вступ в Альянс, в курсі влади нічого не змінилось окрім формальної риторики. Про те, чому, аналізує газета «День».

В цьому ж числі у статті «Сьогодні всі скинули маски» газета «День» розповідає про нещодавню спробу зірвати сесію міськради Дніпра. І про реваншистів, що прагнуть розхитати ситуацію в місті.

Україна, загальна площа лісового фонду якої становить понад 10 мільйонів гектарів, стрімко «лисіє», переконують екологи. Як наголошує газета «День», зменшення зелених насаджень – не лише економічна, а й екологічна проблема. Тільки за останні роки площа зелених насаджень країни скоротилася на 20%. Ліси потерпають переважно від масштабних незаконних вирубок і корупційних схем. Водночас у кожної з організацій, що відповідають за лісовий фонд, своя правда. Про неї «День» розповідає в статті «Легені країни потребують відновлювальної терапії».

ПАТ «Укрнафта» припинило роботи на Заводівському родовищі Львівської області через відмову Держслужби геології і надр продовжити ліцензію на видобуток нафти. Така сама доля спіткає й інші родовища, на які закінчився термін дії ліцензії. До чого це може призвести, аналізує газета «Голос України».

МОЗ оприлюднило зарплати терапевтів і сімейних лікарів після завершення реформ. Так, лікар, який займатиметься здоров'ям двох тисяч пацієнтів, буде на двох з медсестрою заробляти майже 26 тисяч гривень в місяць. Газета «Сегодня» дізналася, яке навантаження у лікарів зараз і чи вистачить на підвищення грошей в бюджеті. Заголовок матеріалу – «Зарплати лікарів після реформи».