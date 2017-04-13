Україна не стала розмінною монетою під час переговорів Тіллерсона у Москві – Яхно

Перебуваючи з візитом у Москві, державний секретар США Рекс Тіллерсон зрештою зустрівся не лише з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, а й з президентом Володимиром Путіним. Хоча Кремль майже до самої зустрічі не підтверджував, що Путін погодиться прийняти главу американської дипломатії. У центрі переговорів була Сирія, але про Україну теж не забули. Рекс Тіллерсон за підсумками своїх зустрічей у Москві назвав відсутність поступу в урегулюванні на Донбасі перешкодою для нормалізації відносин США з Росією. Україна не стала розмінною монетою під час переговорів держсекретаря у Росії, констатують експерти.

Під час переговорів у Москві Рекса Тіллерсона йшлося про становище в Сирії, і, як сказав держсекретар, Росія і США виступають за єдину і стабільну Сирію, а також проти тероризму, що загрожує обом країнам.

Ця зустріч відбувається в дуже важливий момент для нас, коли ми намагаємося пояснити позиції один одного

«Ця зустріч відбувається, дійсно, в дуже важливий момент для нас, коли ми намагаємося пояснити позиції один одного. Важливий момент поговорити про ті сфери, в яких наші цілі й завдання є спільними, й інтереси наші збігаються, незважаючи на відмінності в тактичних підходах», – сказав Рекс Тіллерсон на переговорах із Сергієм Лавровим.

При цьому держсекретар США повторив позицію Вашингтона, що влада режиму президента Сирії Башара Асада добігає кінця, перехід її має відбутися впорядковано і не передбачає жодної ролі Асада або членів його родини. Рекс Тіллерсон наголосив, що позиції США і Росії щодо інциденту з недавнім застосуванням хімічної зброї в Сирії є відмінними.

Щодо України сторони підтвердили важливість Мінських домовленостей. Але, наголосив держсекретар, поки не буде повного поступу у виконанні угод, це залишатиметься перешкодою на шляху до поліпшення відносин між США і Росією.

Він нагадав, що Росія має виконати свої зобов’язання, зокрема, щодо виведення військ і озброєнь, і вплинути на сепаратистів, щоб ОБСЄ могла повноцінно відігравати свою роль у врегулюванні.

Санкції не обговорювали

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Тіллерсон сказав, що під час переговорів питання санкцій, запроваджених щодо Росії через її агресію проти України, не обговорювали.

Усі ці майже сто днів після обрання президентом США Дональда Трампа Москва сподівалася досягти ґрунтовної домовленості обміном важливих для Америки питань на Україну, зазначила Радіо Свобода політичний експерт Олеся Яхно. Такі сподівання були хибними від початку, але після рішучої реакції нинішньої американської адміністрації на застосування хімічної зброї в Сирії, ці надії стали примарними. Візит Рекса Тіллерсона у цьому плані не додав Лаврову й Путіну оптимізму – Україною під час переговорів держсекретаря США у Москві, не торгували, зауважує політолог.

Україна не стала тим питанням, яким Росія хотіла торгувати на переговорах зі США

«Україна, як дехто висловлював побоювання, не стала розмінною монетою. Україна не стала тим питанням, яким Росія хотіла торгувати на переговорах зі США. Виходячи із заяв, які прозвучали (у Москві, під час перебування у російській столиці Рекса Тіллерсона – ред.), це більш ніж очевидно», – сказала Олеся Яхно.

Тим часом у Державному департаменті США запевнили у підтримці України з боку Сполучених Штатів. Таким чином у Держдепартаменті прокоментували виклад слів Рекса Тіллерсона з боку міністра закордонних справ Франції Жана-Марка Еро. Керівник французького МЗС стверджував, що під час зустрічі глав дипломатій країн «Великої сімки» Рекс Тіллерсон нібито поцікавився, який інтерес для американських платників податків цікавитися Україною, крім великих принципів? Чи не Європа мала б узяти на себе цю відповідальність?» Сам Тіллерсон не підтвердив, що він таке заявляв.

На брифінгу в Держдепартаменті виконувач обов’язків речника Держдепартаменту Марк Тонер констатував, що поняття не має, про що говорив Жан-Марк Еро.

«Державний секретар Тіллерсон чітко з’ясував позицію уряду США стосовно України… виступає на підтримку Мінського процесу і санкцій щодо Росії… дав президенту України Порошенку ясно зрозуміти, що позиція США стосовно України не змінилася, і що США рішуче підтримують український уряд і закликають до повного виконання Мінських угод», – наголосив Марк Тонер, повідомляє «Голос Америки».