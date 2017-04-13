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13 Квітень 2017, Київ 14:40
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 13 квітня (карта)
13 Квітень 2017, 13:04
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
13 квітня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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