(Друкуємо мовою оригіналу)

В Донецке врачам запрещают покидать пределы подконтрольной группировке «ДНР» территории. Боевики приравнивают местных «бюджетников» к «госслужащим» и запрещают им выезд на подконтрольную Украине часть Донецкой области, опасаясь оттока кадров. Чем именно запугивали донецких медиков – в материале донецкого блогера Станислава Васина.

В апреле в «ДНР» многие жители получили «квитанции» с указанием начисленного долга с угрозами, что в случае отказа его погашения должник может быть не выпущен за «пределы» псевдореспублики. Однако это не единственный метод удержать местное население со стороны боевиков. Ввиду ухудшающегося положения почти во всех отраслях оккупационной жизни многие из жителей действительно начинают задумываться о переезде. Однако здесь в дело вступает «министерство государственной безопасности».

Мне стало известно содержание той «профбеседы», которую на днях в Донецке проводило с медиками их «руководство». В свою очередь, само «руководство» медучреждений получило соответствующие «формуляры» и «рекомендации» для подчинённых от оккупационных «администраций» и «спецслужб». Собранным медикам был зачитан непонятный «приказ» о запрете выезда «госслужащих» за пределы подконтрольной группировке «ДНР» территории. О происходившем мне рассказал один из знакомых врачей, цитирую его слова: «Сегодня нам зачитали «указ» или «приказ» о запрете выезда на «территорию Украины» для «госслужащих», мотивируя это тем, что «в Украине» нас приравняют к коллаборационистам и там нам грозит срок до 8 лет. А тех, кому «посчастливится вернуться», – как выразился наш главврач, – обязательно возьмут на карандаш спецслужбы, так как там, «в Украине», нас однозначно «завербовали сотрудники СБУ» (иначе как мы вернулись, а не сели на срок)? На вопрос: «С каких пор врачей приравняли к «госслужащим»?» нам ещё раз настоятельно порекомендовали «не пересекать «границу» во избежание проблем».

По словам медика, треть персонала восприняла такое распоряжение с воодушевлением. Однако большая часть либо выразила недовольство ввиду наличия родственников на подконтрольных территориях, либо просто промолчала. Вместе с тем, в сфере медицины вводят и новые «нормативы» оказания медицинской помощи, отличные как от украинских, так и от российских. Здесь уже большая часть персонала откровенно негодует, поскольку приходится не только переучиваться, но и сами «нормы» далеки от идеала и снижают качество медицины.

В целом, общее положение в «промышленно-экономической сфере» в оккупации кратко описал один из макеевчан, который работает на шахте «Комсомолец Донбасса». Здесь, после «внешнего управления», зарплату обещают буквально каждый день – но всё ещё так и не выплатили её горнякам, цитирую: «Угля много, но он никому не нужен, кроме Украины. А Украина решила на другое топливо переводить ТЭС. Металлургия в «ДНР» тоже в ауте. Аграрии пытаются работать, но им «налог» на гектар сделали хороший. Машиностроение не востребовано – пошли аграрии на закрытие деятельности. А деньги как зарабатывать будем?» – спрашивает горняк. Неудивительно, что в такой ситуации в группировке «ДНР» действительно ожидают большой отток населения из оккупации.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)