За що карають користувачів соцмереж в окупованому Криму

Штрафи й арешти за публікації в соціальних мережах в окупованому Росією українському Криму вже стали буденним явищем. ФСБ і Центр з протидії екстремізму регулярно порушують адміністративні та кримінальні справи за пости, коментарі й навіть аудіозаписи. Кореспондент «​Крим.Реалії» зібрав найбільш резонансні й неординарні випадки покарань кримчан на окупованому півострові за активність у соцмережах.

Неіснуюча публікація та літак зі свастикою

Найчастіше кримчан штрафують за згадку в соцмережах організацій, визнаних у Росії екстремістськими або терористичними. Щоб отримати адміністративну справу, не обов'язково агітувати за вступ до цих об'єднань або говорити про їх підтримку. Достатньо, щоб на опублікованій фотографії була символіка організації.

Цього року подібний випадок стався з відомим кримським адвокатом Емілем Курбедіновим. 26 січня співробітники ФСБ затримали адвоката і доправили до суду, а також провели обшук у його квартирі. Проти Курбедінова порушили адміністративну справу за статтею 20.29 ‒ «поширення екстремістських матеріалів». Слідчі Центру з протидії екстремізму вважають протиправною публікацію, яку він репостнув зі сторінки «Хізб ут-Тахрір Україна» ще в 2013 році. У пості йшлося про те, що в Сімферополі відбувається мітинг прихильників організації «Хізб ут-Тахрір». Запис був проілюстрований фотографією з акції.

Захищаючись у суді, адвокат наголосив, що він зробив репост у той момент, коли Крим перебував під юрисдикцією України, де «Хізб ут-Тахрір» не заборонена (організація заборонена в Росії – ред.). За словами Курбедінова, він давно забув про цю публікацію і видалив би її на першу вимогу поліції. Але підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя визнав Курбедінова винним і присудив йому 10 діб арешту.

Через місяць ‒ 11 лютого ‒ з аналогічного приводу російські силовики провели обшук у громадського активіста Марлена Мустафаєва. Його заарештували на 11 діб за публікацію в соцмережі «ВКонтакте», що містить символіку «Хізб ут-Тахрір». Він зробив її в липні 2014 року.

Мабуть, найбільш абсурдне покарання за публікації в соцмережах отримав активіст Ремзі Бекіров. 30 березня цього року підконтрольний Росії Сімферопольський районний суд узяв його на три доби під арешт за пост, якого просто не існує. Бекіров стверджує, що з міркувань безпеки він видалив свої сторінки в «Одноклассниках» і «ВКонтакте». І все ж його засудили за публікації, які він зробив ще в 2009 році. Ці пости розцінили як «поширення екстремістських матеріалів», хоча про поширення в цьому випадку можна говорити з великою натяжкою. Першу публікацію подивилася одна людина, другу ‒ п'ять. І більше їх ніхто не подивиться, оскільки сторінка видалена разом з «екстремістськими» постами.

Одна з публікацій, за яку засудили Бекірова, була присвячена радикальному російському угрупованню «Приморські партизани». У 2016 році за пост про діяльність цієї ж організації був засуджений інший кримський активіст ‒ Олексій Шестакович. За розміщення «екстремістської» публікації 6-річної давнини він отримав штраф у розмірі одна тисяча рублів.

Цікавий випадок покарання за активність у соцмережах стався в травні 2016 року у Феодосії. За інформацією Кримської правозахисної групи, місцевий житель, прізвище якого не називають, в коментарях до новинної статті на сайті інформагентства розмістив зображення німецького військового літака зі свастикою. Підконтрольний Кремлю Феодосійський міський суд розцінив це як «пропаганду нацистської символіки» і виписав штраф у розмірі однієї тисячі рублів. Хоча, як стверджують правозахисники, контекст, в якому було використане зображення, говорив про намір автора використовувати його для ілюстрації своєї думки, а не пропаганди нацизму чи екстремістської діяльності.

Небезпечні пісні та «сепаратистські» коментарі

Центр «Е» в окупованому Криму відкриває адміністративні справи навіть за аудіозаписи в соцмережах. У листопаді 2016 року анархіст з Євпаторії Сергій Васильченко отримав 10 діб арешту за те, що в його акаунті «Вконтакте» знайшли записи пісень російської групи La Vida Cuesta Libertades під назвами «Прощавай, капіталізме» і «Чорний терор». Причому ці записи він додав до себе на сторінку в 2014 році, тоді як до списку «екстремістських» їх внесли в 2016 році.

У січні цього року бахчисарайський активіст Сейран Салієв був заарештований на 12 діб за те, що в списку його аудіозаписів «ВКонтакте» були пісні чеченського барда Тимура Муцураєва. За словами самого «порушника», коли він вийшов на свободу після арешту, то виявив, що його акаунт був вилучений. Відновити його Сейран не зміг, оскільки у нього вилучили мобільний телефон із sim-картою, до якої прив'язана сторінка.

Більш суворо карають за висловлювання про те, що Крим є частиною України. У жовтні 2016 року слідчі ФСБ порушили кримінальну справу проти учасника кримськотатарського національного руху з Феодосії Сулеймана Кадирова за статтею 280.1 Кримінального кодексу Росії ‒ «публічні заклики до порушення територіальної цілісності Росії». За словами активіста, його переслідують за коментар у Фейбуці під відеозаписом користувача, який підписався як Дем'ян Демьянченко. У цьому відеоролику невідомий чоловік закликає кримчан вступати в український добровольчий батальйон. Під ним, за версією слідства, 21 березня 2016 року Кадиров написав «Я, Кадиров Сулейман, підтримую це відео-звернення. Крим ‒ це Україна». Сам активіст каже, що просто не пам'ятає, чи писав він такий коментар.

Схожу кримінальну справу в окупованому Севастополі порушили проти місцевого жителя Ігоря Мовенка. Його звинувачують у «публічних закликах до екстремістської діяльності». Приводом для цього послужив коментар Мовенка в групі «Крим ‒ це Україна». Правозахисники не наводять тексту коментаря, але вказують, що він презентував проукраїнську позицію севастопольця. Зараз у справах Кадирова і Мовенка триває слідство. Їм обом загрожує до 5 років позбавлення волі.

Оригінал публікації ‒ на сайті проекту Радіо Свобода «​Крим.Реалії»​