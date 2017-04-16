«Ми розвозимо подарунки оборонцям України на Донеччині» – Едуард Копилов про волонтерський Великдень

Київ – Четвертий рік поспіль на Великдень фастівський волонтер Едуард Копилов збирає і везе на Донбас «смачний вантаж» для українських військовослужбовців і добровольців. Цьогорічний вантаж містить освячені главою Української православної церкви Київського патріархату Філаретом паски, домашні солодощі, сухі борщі і дитячі малюнки. Про географію Великодніх поїздок Едуард Копилов розповів Радіо Свобода.

Ми розвозимо наші Великодні смачні подарунки оборонцям України на Донеччині

– Ми розвозимо наші Великодні смачні подарунки оборонцям України на Донеччині: Авдіївка, Піски, Курахове, Волноваха, інші місцини, де наразі йдуть бої за Україну. До речі, на нинішній Великдень ми порадували бійців-добровольців у районі шахти «Бутівка»: ми їм не лише освячені паски, а і воду питну передали. Приємно, що наші Великодні подарунки освятив глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет (12 квітня – ред.)

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Почну збирати подарунки для трьох дитячих будинків у Маріуполі, з вихователями і дітками нас доля поєднала влітку 2014 року

Повертаюсь додому після відвідин бійців – і почну збирати подарунки для трьох дитячих будинків у Маріуполі, з вихователями і дітками нас доля поєднала влітку 2014 року, коли ми у Фастові придбали бойлер для одного з тамтешніх дитбудинків на прохання мого приятеля з Маріуполя. Відтоді і підтримуємо дітлахів, намагаємося кілька разів на рік завітати до них з подарунками. Традиційно повеземо їм Великодні пасочки, як і в попередні роки.

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А нині наші «дитячі» пасочки на шляху до населених пунктів у районі Світлодарської дуги – їх ми передали на схід через побратимів, волонтерів з Харкова.

– «Підтримуємо», «їздимо» – хто це «ми»?

– Це я і мої однодумці з благодійного фонду «Фастів мир». Фактично, це група волонтерів та ветеранів АТО, які за підтримки небайдужих українців допомагають українським військовим, котрі тримають оборону на Донбасі, та мирним жителям того краю. Щодо мене, то я, вважайте, земляків підтримую – я з Донбасу родом.

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Наша група ще до Революції гідності у 2013 році допомагала соціально незахищеним жителям Фастова

Наша група ще до Революції гідності у 2013 році допомагала соціально незахищеним жителям Фастова. А потім було «бойове хрещення» під час протистоянь на Майдані, а тоді Росія напала на Україну.

– Пам’ятаєте зараз, кому з початку російської агресії допомагали?

– Так: надавали і надаємо підтримку 11-му окремому мотопіхотному батальйону «Київська Русь», Добровольчому українському корпусу («Правий сектор»), іншим підрозділам. Знаєте, зараз, хоч і поліпшилось постачання у підрозділи Збройних сил України, все одно хлопці просять чогось домашнього, смачного, чого в армійському меню не передбачено. От і веземо то «бабусині пиріжки», то «компоти від сестри».

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– Чи потрапляли у небезпечні «точки» на передовій?

Якщо хочете знати мою особисту думку, то Авдіївка, якій українці в останні місяці допомагають, значно більш проросійськи чи навіть про-радянськи налаштована, ніж Маріуполь

– Звісно, як і більшість волонтерів, котрі їздять вздовж лінії розмежування і розвозять і нашим бійцям, і місцевим жителям гуманітарну допомогу. Перші місяці військового протистояння на Донбасі були «гарячими», якщо говорити про інтенсивність бойових дій і про ризики. Обстріли і досі трапляються, прокльони у спину від місцевих жителів, на жаль, теж чутно. До речі, якщо хочете знати мою особисту думку, то Авдіївка, якій українці в останні місяці допомагають, значно більш проросійськи чи навіть про-радянськи налаштована, ніж Маріуполь. У Маріуполі багато молоді, туди приїжджають українські письменники і музиканти, науковці і журналісти. Найскладніша ситуація щодо ставлення до України, до Києва у містах, які збудовані довкола якогось підприємства, де велика залежність людей від господарів цього підприємства – та у містах, де переважають пенсіонери.

– Хто допомагає Вам у Фастові?

Ми збираємо експозицію такого собі для майбутнього музею, присвяченого подіям на сході України

– І пенсіонери, і молодь; і бізнесмени, і працівники бюджетної сфери. Люди приносять, хто що може. Тішать діти – несуть малюнки для бійців, передають одноліткам на Донбас від себе подарунки. Віряни різних християнських конфесій збирають гуманітарну допомогу і передають з нами на передову бійцям і у «сіру зону» жителям. До речі, нас у Фастові і влада потроху підтримує: ми збираємо експозицію такого собі для майбутнього музею, присвяченого подіям на сході України, показуємо на міських заходах і на свята. Шукаємо приміщення для постійного розміщення нашої експозиції.

Також збираємо інформацію про бійців родом з Київщини, про волонтерський рух. Я думаю, такі речі потрібні не лише для виховання молодшого покоління українців – це потрібно нам, бійцям і волонтерам, тому що тут зафіксована наша праця для України.