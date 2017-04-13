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Оккупировання часть Донбасса должна быть отделена стеной и военными укреплениями, а Украина должна сконцентрировать усилия на внутренних реформах. Таким образом бывший президент Грузии и бывший глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили планирует реинтегрировать отдельные районы Донецкой и Луганской областей в Украину. Об этом он заявил на встрече со своими сторонниками. Насколько реалистичны планы Саакашвили и на кого направлены подобные заявления?

По мнению Саакашвили, вести переговоры на оккупированной территории не с кем, так как кто бы ни был лидерами группировок «ДНР» и «ЛНР», за ними всегда будет стоять Кремль и Владимир Путин.

«Нам надо сказать, что мы от них отгораживаемcя. Строим реальную стену, не такую, как Яценюк, а реальную. Отгораживаемся и не даем им влиять на нас. Строим укрепления, а это военные должны решать. И не вступаем в контакт, строим укрепления и очень быстро меняем ситуацию в Киеве. За 2-3 года, 5 лет, ее можно реально изменить», – заявил Саакашвили.

Эксперт компании «Analytic Group Da Vinci» Андрей Колпаков считает, что в словах Саакашвили есть здравый смысл и речь идет не об отгораживании от граждан, находящихся под оккупацией, а защите от России в будущем.

«Представим себе на минуту, что в России происходит социально-политический катаклизм, а он произойдет, все к этому идет. А мы имеем достаточно большой уровень неконтролируемой границы, через которую могут идти грузы, люди, оружие. Если на сегодня у нас провозглашен курс на евроинтеграцию, а он в среднесрочной перспективе меняться не будет, нам логично выстраивать защитный редут, хоть и в виде стены. Но это лишь один фактор», – считает Колпаков.

Категорически не согласен с позицией Саакашвили политолог, профессор «Киево-Могилянской академии» Алексей Гарань.

«Саакашвили сейчас занимаемся полным популизмом. На самом деле, даже при его президентстве до 2008 года не было полной стены между Грузией и Южной Осетией и Грузией и Абхазией», – говорит политолог.

Политтехнолог Виталий Бала считает, что высказанная идея построения физической стены на линии разграничения связана с тем, что она популярна у части населения Украины и направлена именно на этих людей как на избирателей.

«Все эти предложения будут носить характер не столько популизма, как видение тех или иных политических сил решения этого вопроса. Из расчета на тех граждан Украины, которые видят такое решение вопроса. А политики прекрасно ориентируются в социологических опросах и знают, какое количество граждан должны ориентироваться на то решение вопроса, которое они предлагают», – уверен Виталий Бала.

Впервые идея построения укреплений на границе с Россией была высказана в 2015 году премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Реализовать эту задумку в полной мере так и не удалось.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)