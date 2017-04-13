Депутати два дні намагалися, але так і не змогли відправити у відставку секретаря ради

Дніпро – Бійка в президії, блокування трибуни, зламаний мегафон, гучні взаємні звинувачення. У Дніпрі два дні поспіль лихоманить міську раду. Фракція «Самопомочі» ініціювала відставку своїх однопартійців – секретаря міськради та керівника бюджетної комісії, які опинились у центрі «корупційного скандалу». Цю ініціативу підтримали депутати з опозиційних до мера фракцій. Голосування за відставку секретаря міськради було таємним, більшість депутатів її не підтримали. Водночас експерти зазначають, що це була серйозна перевірка на стійкість для депутатської більшості мера Бориса Філатова.

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Після двох невдалих спроб 12 квітня провести сесію депутати Дніпровської міськради наступного дня нарешті спромоглися зібрати кворум. У залі зареєструвалися 42 обранці. З поваги до паралімпійців, які були присутні не сесії, першим розглянути питання про надання землі для будівництва Всеукраїнського реабілітаційного спорткомплексу для людей з інвалідністю.

Питання, яке напередодні викликало такі палкі дискусії і навіть штовханину в залі, – відставку двох ключових фігур міськради – розглянули опісля.

«Самоочищення» «Самопомочі»?

За словами керівника фракції партії «Об’єднання «Самопоміч» Олександра Лигіна, висловлення недовіри секретареві міської ради В’ячеславові Мішалову, обраному депутатом міськради від цієї політичної сили, ініціювала сама «Самопоміч» після «корупційних скандалів у ЗМІ».

Ще в березні деякі інтернет-видання звинуватили двох депутатів, обраних від «Самопомочі», – секретаря міськради В’ячеслава Мішалова та голову бюджетної комісії Артема Хмельникова – в «корупційних діях». Зокрема, писали про те, що, мовляв, після того, як Мішалов обійняв посаду секретаря міськради, будівельна компанія його батька стала «регулярно отримувати багатомільйонні підряди».

21 березня лідер партії Андрій Садовий заявив, що виконком політсили спрямував звернення до голови НАБУ Артема Ситника з проханням перевірити інформацію. Пізніше на сайті «Самопомочі» з’явилось повідомлення про те, що робоча група рекомендувала депутатам В’ячеславу Мішалову та Артему Хмельникову добровільно скласти мандати. Самі депутати усі звинувачення відкидали.

На сесії керівник фракції «Самопомочі» в міськраді Олександр Лигін заявив, що голосуватиме за відставку колишніх колег.

«Партія «Самопоміч» зробила все, що мала на сьогодні зробити. Ми самоочищуємося, це нормальна ситуація для політичної сили», – сказав Олександр Лигін.

«Гучні слова, без документів»

Ініціативу з відставкою секретаря підтримали депутати з опозиційних до мера фракцій – «Опозиційного блоку» та «Громадської сили». Водночас частина депутатів заявили про категоричну незгоду. За словами представника фракції «За Дніпропетровськ» Дмитра Безуглого, до міськради не було представлено жодного документа, який би доводив правдивість звинувачень.

«Ми просили: дайте хоч один документ, НАБУ чи ще когось про те, що за фактами проводяться розслідування. Об’єктивне, необ’єктивне, не так важливо. Ми таких паперів не побачили. Тільки гучні слова, про якісь там тендери, що хтось десь щось вкрав. Це можна говорити про будь-кого», – зауважив Дмитро Безуглий.

Сам В’ячеслав Мішалов на сесії, де вирішувалась доля його секретарського крісла, тримався спокійно. Усі звинувачення він відкинув та заявив: наразі проти нього не відкрито жодного кримінального провадження.

«На сьогодні не існує жодного документа, ні кримінальної справи, нічого проти мене. Я став жертвою чергової мильної бульбашки… Я обов’язково зобов’язуюсь скласти і повноваження, якщо на той момент буду секретарем міськради, і мандат депутата, як тільки ваші звинувачення із порожніх слів, із фейків перетворяться на щось більш людське, що відповідає букві закону, а не вашим бурхливим фантазіям», – сказав В’ячеслав Мішалов, звертаючись до депутатів.

Провал відставки

Міський голова Дніпра Борис Філатов свою позицію щодо недовіри секретарю міськради публічно висловлювати відмовився, пославшись на таємницю голосування.

Зрештою після тригодинних дебатів і таємного голосування лічильна комісія оголосила результат – голосів для відставки не назбиралось. Це повідомлення більшість залу вітала оплесками.

Дніпровський політолог Віктор Пащенко вважає, що ситуація з секретарем була серйозним випробуванням для промерської більшості в міськраді Дніпра і вона довела, що ця більшість досить стійка.

«Я не думаю, що найближчим часом буде повторення, оскільки явно, що голосів для подібного рішення не вистачить. В ініціаторів відставки Мішалова мало аргументів для депутатів і вони не зможуть схилити на свій бік представників фракцій, які входять до промерської більшості. У тих, хто голосував «за», були різні мотиви. Для партії «Самопоміч» це питання було питанням партійного іміджу. Їхніми ситуативними союзниками стали «Опозиційний блок» і «Громадська сила», для яких це голосування було суто політичним, привід для того, аби спробувати зруйнувати більшість у міськраді», – сказав Радіо Свобода Віктор Пащенко.

Вже 14 квітня міська рада знову збереться на сесію. Цього разу для вирішення поточних господарських питань.

Реакція в соцмережах

​Іван Васючков

«Вкратце о том, что произошло на сессии:

- у мера не хватает зарегистрированных депутатов, чтобы начать сессию, но хватает голосов, чтобы проголосовать все нужные вопросы. Как минимум 3 депутата фракции БПП готовы давать голоса за все вопросы, в том числе и явно коррупционно-опасные.

- у оппонентов не достаточно голосов, чтобы снять секретаря и главу бюджетной комиссии.

Паритет? Нет, скорее начало паралича...»

В’ячеслав Поїздник

«Про сессию горсовета в Днепре.

Кто на лавочке сидел,

Кто на улицу глядел,

Толя пел,

Борис молчал,

Николай ногой качал.

Дело было вечером,

Делать было нечего.»

Борис Філатов

«Все вопросы повестки дня проголосованы.

...

"У верблюда два горба, потому что жизнь борьба"»