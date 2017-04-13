Військові США повідомили, що їхні сили в Афганістані застосували проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» свою найпотужнішу неядерну бомбу. Бомбу GBU-43/B MOAB скинули вранці на систему підземних тунелів і печер екстремістів у районі Ачин неподалік кордону з Пакистаном. Як повідомив речник Пентагону, це перше в історії бойове застосування цієї бомби. За його словами, ця бомба високоточна, і США вжили заходів, щоб її використання не спричинило цивільних жертв і побічної шкоди. Вона була створена майже 15 років тому і містить близько 10 тонн вибухівки. На відео – кадри з випробування цієї бомби на авіаційній базі Еглін, що у Флориді у 2003 році. (Відео Reuters)