Радіо Свобода Daily: часті гості генпрокурора Луценка

Доброго ранку!

Генпрокуратура Юрського періоду

Юрій Луценко – вже четвертий генеральний прокурор, призначений після Майдану. Майже рік на посаді. Та вже зараз можна робити проміжні висновки. Чим запам’ятається робота цього органу під керівництвом Луценка? Чи реформував він ГПУ, чи викорінив будь-які політичні впливи на правоохоронний орган, що мав би бути незалежним? Програма «Схеми» прицільно спостерігала за діяльністю Юрія Луценка на посаді генпрокурора України і виявила хто з політиків найчастіше приїжджає до нього в гості.

Трамп і «божевілля» в Україні

В Україні твориться якесь божевілля, заявив президент США Дональд Трамп. Таку заяву він зробив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Це була частина відповіді на питання журналістів, де президент США наголосив на необхідності вирішення проблем на Близькому Сході і в Україні. Деякі політичні експерти вважають, що Дональд Трамп змінив вектор з перезавантаження відносин з Росією на силову конфронтацію. У такій ситуації Кремль швидше віддасть перевагу збройному вторгненню в Україну, ніж поверне Донбас, вважають аналітики.

А тепер коротко.

Верховна Рада, як виключення, дозволила посмертно присвоювати звання Героя України іноземцям із Небесної сотні.

Президент Сирії Башар аль-Асад заперечив використання хімічної зброї

А у російському Саратові затримали опозиційного політика В’ячеслава Мальцева. У нього стався серцевий напад. «Це акт залякування» – прокоментував затримання інший опозиціонер Олексій Навальний.

Відлік до «Євробачення»

Росія відмовилася транслювати «Євробачення» через заборону її учасниці на в’їзд до України. Як заявив «Перший канал», раніше він отримав листа від Європейського союзу мовлення, що організовує ці конкурси, про те, що проблему з участю росіянки Юлії Самойлової врегулювати не вдалося.

Тим часом до першого півфіналу пісенного конкурсу «Євробачення» залишається менше ніж місяць. Радіо Свобода сьогодні аналізує готовність Києва з огляду на низку категорій: сцена, трибуни, квитки, благоустрій Міжнародного виставкового центру. А про прозорість закупівель, графік ремонтів, безпеку, «сухий закон» на час концерту та ризики від недопуску російської конкурсантки читайте у продовженні – 14 квітня.

Нова редакція законопроекту про свята

Український інститут національної пам’яті після громадського обговорення підготував законопроект, в якому пропонує впорядкувати календар свят і пам’ятних днів в Україні. Нижче ілюстрація з цими пропозиціями.

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Святкуйте в міру!

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