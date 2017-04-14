Україною управляють Порошенко, олігархи та МВФ (огляд преси)

«Україною управляють президент, олігархи та МВФ» – у статті під таким заголовком «Газета по-україськи» переконує, що головний недолік Володимира Гройсмана – брак знань і політичного досвіду. Видання зазначає, що для результативного керування державою необхідно мати свою політичну силу в парламенті. Навіть якщо ти компетентний, але не маєш підтримки, змушений будеш домовлятися за рахунок якості законів і рішень. При цьому темп реформ падає. Прем’єр має бути політиком, який спирається на стабільну парламентську більшість. Однак, у Гройсмана цього немає, констатує газета.

Після того, як Гонтарева і Білоус пішли, у Порошенка з’явилася колосальна проблема: як заповнити вільні місця? «Газета по-українськи» переконує, що ніхто не хоче, щоб найсолодші місця в державі контролювала одна людина. Звичайно, крім цієї людини і її найближчого оточення. Тому буде логічно, якщо Гонтареву і Білоуса замінять не представники «Блоку Петра Порошенка», наголошує газета. Якщо ж це знову будуть кадри президента, то не уникнути конфлікту. Закінчиться він достроковими парламентськими виборами, вважає експерт видання. Заголовок статті – «Відставка Гонтаревої може закінчитися достроковими виборами».

Експерт газети «День» не сумнівається, що Петро Порошенко балотуватиметься на наступний президентський термін. І аналізує – що повинен зробити чинний глава держави, щоб знову сісти в президентське крісло. Насамперед, він має згадати своє головне гасло: «Жити по-новому». Тобто перегорнути сторінку минулого, позбутися шлейфу попередньої доби. Порошенко має продемонструвати започаткування нових правил гри, зокрема в політиці. Йдеться про перевагу спільного, державного блага над особистим, наголошує газета.

Найближчим часом Конституційний суд може визнати мораторій на продаж земель незаконним. У такому разі, як зазначає газета «Україна молода», вільний земельний ринок відкриється, так і не дочекавшись «притомного» законодавства, яке б убезпечило українських фермерів та представників малого і середнього агробізнесу від тисячі «відносно законних» способів відібрати у них землю. Що треба зробити, щоб цього не сталося видання розповідає в матеріалі «Пристрасті по мораторію».